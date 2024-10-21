Yıllar Önce FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen’in Ödülünü Reddeden Aydın Sanatçıların Kim Olduğunu Görmelisiniz!
Yıllar Önce FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen’in Ödülünü Reddeden Aydın Sanatçıların Kim Olduğunu Görmelisiniz!
FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in dün akşam öldüğü öğrenildi. Sosyal medyada büyük bir hareketlenme yaşanırken, yıllar önce Fetullah Gülen'in kurduğu Gazeteci-Yazarlar Vakfı'nın verdiği ödülleri çarpıcı açıklamalarla reddedip, 'aydınlığını' kanıtlayan ünlüleri sizler için derledik...
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FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in geçtiğimiz gece 21.20 sularında öldüğü öğrenildi. Sosyal medyada büyük bir hareketlenme yaşanırken akıllara yıllar önce Gülen'in kurduğu vakıfın verdiği ödül töreninde, kendisine ait bir oluşumdan ödül almayı reddeden oldukça da çarpıcı açıklamalar yapan ünlü isimler geldi.
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1994 yılında Fetullah Gülen’in kurduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nı hatırlarsınız. Takvimler 2000 yılını gösterirken GYV, sanat sektöründe 25. yılını tamamlayan isimlere özel bir ödül vermek istedi…
Vakfın Basın Bölüm Başkanı Erkam Tufan Aytam “Ödülümüzü sadece iki isim reddetti, Edip Akbayram ve Macide Tanır” diyerek açıklama yaptı ancak o dönem Aydınlık gazetesi, ödül teklif edilen birçok sanatçıya ulaşarak isimlerini açıkladı.
Öncelikle Edip Akbayram, “Bu Cumhuriyet’in aydını olduğum için bu ödülü almadım” diyerek reddetti ödülü.
Devlet Tiyatrolarının en değerli sanatçılarından rahmetli Macide Tanır “Bu ülkede dürüst, namuslu olmak fevkalade oldu. Ben Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleriyle doğdum, onlarla öleceğim” diye açıklama yaptı.
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Geçtiğimiz 2016 yılında kaybettiğimiz Yeşilçam’ın jönü Tarık Akan “2-3 senede bir beni çağırıyorlar. Ben hep reddediyorum, bu sene de reddettim. Faks çektiler, ödül verecekleri kişilerin listesini gönderdiler. Bakmadım bile. Benim Fetullahçılarla, dinci gruplarla işim olmaz, yanıma yaklaşamazlar!” dedi…
Esin Afşar’ın ise zaten kabul etmeyeceği düşünüldüğü için törene davet edilmemiş ancak “Bana teklif gelseydi de Fetullahçıların ödül törenine zaten gitmezdim” demiş Aydınlık muhabirlerine.
İlk Türk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy’ın kızı Zeliha Berksoy, annesinin yerine açıklama yaptı: “Annem rahatsız olduğu için muhabirlerle görüşemedi. Teklif geldi, kabul etmedik. Vakfın ne olduğunu biliyoruz.”
Erol Günaydın: “Ben ödül törenlerine katılmam, politik törenlere zaten katılmam. İlkelerime aykırı. Ne yapacağım ben bu ödülü.”
Müşfik Kenter: “Teklif geldi, gitmedim. Kabul etmedim.”
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Yıldız Kenter: “Çok rahatsızdım, dikkatli bakmamıştık zaten. Bizi kim çağırmış dedikten sonra Fetullah Gülen’in vakfın Onursal Başkanı olduğunu öğrendik. Gitmezdim zaten.”
Mücap Ofluoğlu: “Teklif geldi, kabul etmedik. Atatürk karşıtlarıyla iş yapmayacağımızı söyledik.”
Ferhan Şensoy: “Teklif geldi, kabul etmedim. Gayriciddi bir teklif olduğunu düşündüm. Amaçlarını bildiğimiz vakıf sonuçta.”
Göksel Kortay: “Teklif geldi ancak kabul etmedim.”
Listede yer alan ancak bir açıklama yapmayan son sanatçımız Kemal Sunal...
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