İlk Uyaran Kişiler: FETÖ’yü Önceden Fark Eden 16 İsim!

Ahmet Taner Kışlalı, laiklik ve Atatürkçülük üzerine çalışmaları ile tanınan önemli bir akademisyen, yazar ve gazeteciydi.

Kışlalı da sadece FETÖ için değil, genel olarak laiklik karşıtı faaliyetler yürüten örgüt ve tarikatlar hakkında yaptığı çalışmalar ile kamuoyu ve devleti uyaran isimlerin başında geliyordu.

Ahmet Taner Kışlalı, 21 Ekim 1999 günü Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı son yazısını faksladıktan kısa bir süre sonra, arabasının üstüne silecek ile kaput arasına konulmuş poşete sarılı bombalı paketin patlaması sonucunda hayatını kaybetti.