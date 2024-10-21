İlk Uyaran Kişiler: FETÖ’yü Önceden Fark Eden 16 İsim!
İlk Uyaran Kişiler: FETÖ’yü Önceden Fark Eden 16 İsim!
Terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümünün kesinleşmesinin ardından FETÖ hakkındaki birçok konu tekrar gündeme geldi. FETÖ yani Fethullahçı Terör Örgütü yıllardır Türkiye’nin gündemini meşgul eden konulardan biri. Özellikle 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi bu yapının tehdit boyutunu tüm ülkeye bir kez daha hatırlattı. Ancak bu tehlikenin daha önce çeşitli kişiler tarafından dile getirildiği biliniyor. İşte FETÖ tehdidini önceden fark eden ve bu konuda uyarılarda bulunan 16 isim...
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1. Uğur Mumcu
2. Ahmet Taner Kışlalı
3. Necip Hablemitoğlu
"Köstebek"
4. Hikmet Çetinkaya
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"Fethullah Gülen'in 40 Yıllık Serüveni"
5. Nuh Mete Yüksel
6. Ahmet Zeki Üçok
7. Ahmet Şık
8. Nedim Şener
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"Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaat"
9. Hanefi Avcı
"Haliç'te Yaşayan Simonlar"
10. Merdan Yanardağ
"Fethullah Gülen Hareketinin Perde Arkası - Türkiye Nasıl Kuşatıldı?"
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11. Soner Yalçın
12. Doğan Yurdakul
13. Necmettin Erbakan
14. Deniz Baykal
15. Mesut Yılmaz
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16. Kamer Genç
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