Milyonlarca Dolarlık Para Akışı: Fetullah Gülen'in Ölümü Sonrası 'Yerine Kim Geçecek?' Sorusu!

- Örgüt birden fazla parçaya bölünmüş durumda. Nedeni ise aslında parayı kimin yöneteceği ve batıdaki atamaları kimin yapacağı...

- Para deyip geçmeyin, maddi kaynakları büyük. Sadece ABD’deki charter okullarından yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var.

- Bu para ile de bitmiyor. Ayrıca mülkleri, dükkanları yani taşınmaz malları var.

Kaynak: Hürriyet