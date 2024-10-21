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Milyonlarca Dolarlık Para Akışı: Fetullah Gülen'in Ölümü Sonrası 'Yerine Kim Geçecek?' Sorusu!

Milyonlarca Dolarlık Para Akışı: Fetullah Gülen'in Ölümü Sonrası 'Yerine Kim Geçecek?' Sorusu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.10.2024 - 09:18 Son Güncelleme: 21.10.2024 - 09:38

Gazeteci Barış Pehlivan, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt için kavganın yaşanacağına dikkat çekti. Gazeteci Hande Fırat da geçen Temmuz ayında FETÖ terör örgütü içindeki büyük kavgayı köşesine taşımıştı.

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in dün gece saatlerinde öldüğü açıklandı. Gülen'in ölümü terör örgütene yakın kaynaklar tarafından teyit edildi. Gülen'in böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra demans hastası olduğu biliniyordu.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in dün gece saatlerinde öldüğü açıklandı. Gülen'in ölümü terör örgütene yakın kaynaklar tarafından teyit edildi. Gülen'in böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra demans hastası olduğu biliniyordu.

Gazeteci Barış Pehlivan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt için kavganın yaşanacağına vurgu yaptı.

Gazeteci Barış Pehlivan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt için kavganın yaşanacağına vurgu yaptı.

Gazeteci Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: 👇

Gazeteci Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: 👇

'Fethullah Gülen’in ölümünden sonra üç noktaya bakmak gerek:

- On milyarlarca dolarlık sermayeyi kimler kontrol edecek?

-Cenazeye kimler katılacak, kimler saf dışı bırakılacak?

- Örgütün yeni yönetiminde yer alamayanlar hangi itiraflarda bulunacak?'

Öte yandan Gazeteci Hande Fırat, geçen Temmuz ayında FETÖ terör örgütü içindeki büyük kavgayı Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesine taşımıştı.

Öte yandan Gazeteci Hande Fırat, geçen Temmuz ayında FETÖ terör örgütü içindeki büyük kavgayı Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesine taşımıştı.

Örgüt içinde milyonlarca dolarlık bir para akışı ve bölünme olduğu yazan Hande Fırat şu ifadeleri kullanmıştı: 👇

Örgüt içinde milyonlarca dolarlık bir para akışı ve bölünme olduğu yazan Hande Fırat şu ifadeleri kullanmıştı: 👇

- Örgüt birden fazla parçaya bölünmüş durumda. Nedeni ise aslında parayı kimin yöneteceği ve batıdaki atamaları kimin yapacağı...

- Para deyip geçmeyin, maddi kaynakları büyük. Sadece ABD’deki charter okullarından yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var.

- Bu para ile de bitmiyor. Ayrıca mülkleri, dükkanları yani taşınmaz malları var.

Kaynak: Hürriyet

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Sem sab

Ya bi durun, esas soru diğeri nezaman gidecek. Allah'ım sen mevzuyu biliyorsun. Yap bi kıyak bu millete.

Yönetici Bilal

Yaa bunlar hesap vermeden gitmesinler, biri kurtuldu bari diğeri hesap versin.

Enver Paşa

Adaylar; Ekrem İmamiko, Eren Erdemiko, Çaycı Gürsel...

Handan Kargın

Peki, gel artık, bitsin bu hasret diyenleri niye yazmıyorsunuz? Ekreme gelene kadar onun için ağlayanları da yazsanısa?? Ama yemiyor dimi???

NOGAY ERTURAL

https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2024/07/15-temmuza-genel-bir-bakis-birinci.html