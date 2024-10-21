Milyonlarca Dolarlık Para Akışı: Fetullah Gülen'in Ölümü Sonrası 'Yerine Kim Geçecek?' Sorusu!
Milyonlarca Dolarlık Para Akışı: Fetullah Gülen'in Ölümü Sonrası 'Yerine Kim Geçecek?' Sorusu!
Gazeteci Barış Pehlivan, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt için kavganın yaşanacağına dikkat çekti. Gazeteci Hande Fırat da geçen Temmuz ayında FETÖ terör örgütü içindeki büyük kavgayı köşesine taşımıştı.
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in dün gece saatlerinde öldüğü açıklandı. Gülen'in ölümü terör örgütene yakın kaynaklar tarafından teyit edildi. Gülen'in böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra demans hastası olduğu biliniyordu.
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Gazeteci Barış Pehlivan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt için kavganın yaşanacağına vurgu yaptı.
Gazeteci Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: 👇
Öte yandan Gazeteci Hande Fırat, geçen Temmuz ayında FETÖ terör örgütü içindeki büyük kavgayı Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesine taşımıştı.
Örgüt içinde milyonlarca dolarlık bir para akışı ve bölünme olduğu yazan Hande Fırat şu ifadeleri kullanmıştı: 👇
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Ya bi durun, esas soru diğeri nezaman gidecek. Allah'ım sen mevzuyu biliyorsun. Yap bi kıyak bu millete.
Yaa bunlar hesap vermeden gitmesinler, biri kurtuldu bari diğeri hesap versin.
Adaylar; Ekrem İmamiko, Eren Erdemiko, Çaycı Gürsel...
Peki, gel artık, bitsin bu hasret diyenleri niye yazmıyorsunuz? Ekreme gelene kadar onun için ağlayanları da yazsanısa?? Ama yemiyor dimi???
https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2024/07/15-temmuza-genel-bir-bakis-birinci.html