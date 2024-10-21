Fethullah Gülen'in Ölümü Sonrası Yerine Geçecek İsim Belli Oldu: Suat Yıldırım Kimdir?
Fethullah Gülen'in Ölümü Sonrası Yerine Geçecek İsim Belli Oldu: Suat Yıldırım Kimdir?
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası yerine kimin geçeceği sorusu gündem olmuş durumda. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Fethullah Gülen'in yerine Suat Yıldırım'ın geçmesinin beklendiğini söyledi. 1960'larda Fetullah Gülen ile Edirne'de aynı evi paylaşan Suat Yıldırım, kuruluş yıllarından başlayarak örgüt faaliyetleri içinde yer almış bir isim.
Kaynak: A Haber
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in dün gece saatlerinde öldüğü açıklandı. Gülen'in ölümü terör örgütene yakın kaynaklar tarafından teyit edildi. Gülen'in böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra demans hastası olduğu biliniyordu.
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Ölüm haberi sonrası "Fethullah Gülen'in yerine kimin geçecek?" sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek A Haber canlı yayınından Fethullah Gülen'in ölümü sonrası yerine geçmesi beklenen ismi açıkladı.
Şimşek, "Fetullah Gülen’in yerine geçmesi beklenen Suat Yıldırım diye bir molla. O da kaçak yurt dışında firari. Suat Yıldırım’ın en yaşlı örgüt üyesi olarak onun geçmesi bekleniyor" diye konuştu.
1960'larda Fetullah Gülen ile Edirne'de aynı evi paylaşan Suat Yıldırım, kuruluş yıllarından başlayarak örgüt faaliyetleri içinde yer almış bir isim.
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