Fethullah Gülen'in Ölümü Sonrası Yerine Geçecek İsim Belli Oldu: Suat Yıldırım Kimdir?

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası yerine kimin geçeceği sorusu gündem olmuş durumda. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Fethullah Gülen'in yerine Suat Yıldırım'ın geçmesinin beklendiğini söyledi. 1960'larda Fetullah Gülen ile Edirne'de aynı evi paylaşan Suat Yıldırım, kuruluş yıllarından başlayarak örgüt faaliyetleri içinde yer almış bir isim.

Kaynak: A Haber