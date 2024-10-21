Fethullah Gülen 83 Yaşında Öldü
Fethullah Gülen 83 Yaşında Öldü
Amerika’da yaşayan FETÖ lideri Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi. Alınan bilgilere göre terör örgütü lideri dün akşam 21.20'de öldü.
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Terör örgütünün resmi hesabı Herkul adlı internet sitesinin sosyal medya hesabı X’te yapılan açıklamada, “Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.
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En son yayınlanan fotoğrafında ölmek üzere olduğu iddia edilmişti.
CNN Türk canlı yayınına bağlanan Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi "Son dönemde sağlığı son derece sıkıntılıydı. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demansı vardı. Kendisiyle ilgili ilk kez örgüt içindeki kavgayı ekrana getirmiştik. Avrupa ve Amerika ekibi arasında para kavgasından dolayı; Gülen'in Pensilvanya'dan çıkarıldıktan sonra sağlığının kötüye gittiği bilinen bir gerçek" dedi.
Terör örgütü liderinin ölüm haberini yeğeni de teyit etti.
FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra bunama hastalığı da vardı.
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Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat da ölüm haberini teyit etti: “Çok net söyleyebiliriz. Ankara'ya da bu bilgi ulaştı. Teyitli olarak söyleyebiliyoruz ki Fethullah Gülen öldü.”
Fethullah Gülen, Ergenekon Davası'nın ilk duruşması olan 20 Ekim 2008'in yıl dönümünde öldü.
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