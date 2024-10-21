Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Fethullah Gülen'in Ölümüyle Twitter Hareketlendi "Gebermiş" İfadesi TT Oldu

Fethullah Gülen'in Ölümüyle Twitter Hareketlendi "Gebermiş" İfadesi TT Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 10:05

Terör örgütü lideri Fethullah Gülen, 20 Ekim'de Amerika'da bulunduğu hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından sosyal medyada tartışmalar alevlendi ve 'Gebermiş' ifadesi Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer alarak TT oldu. Kullanıcılar Gülen'in ölümüyle ilgili çeşitli yorumlar paylaşarak duygularını ifade ettiler. İşte o yorumlardan bazıları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Amerika’da yaşayan FETÖ lideri Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede 20 Ekim akşamı saat 21.20’de öldüğü bildirildi.

Amerika’da yaşayan FETÖ lideri Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede 20 Ekim akşamı saat 21.20’de öldüğü bildirildi.

Terör örgütünün resmi hesabı Herkul'un sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, 'Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, bugün ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır' ifadelerine yer verildi.

Detaylara bu içeriğimizde yer verdik:

Gülen'in ölümünün ardından Twitter'da büyük bir hareketlilik yaşandı ve kullanıcılar konuyla ilgili düşüncelerini paylaşmaya başladı.

Gülen'in ölümünün ardından Twitter'da büyük bir hareketlilik yaşandı ve kullanıcılar konuyla ilgili düşüncelerini paylaşmaya başladı.

İşte sosyal medyada öne çıkan bazı yorumlar...

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
6
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın