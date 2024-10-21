Fethullah Gülen'in Ölümüyle Twitter Hareketlendi "Gebermiş" İfadesi TT Oldu
Fethullah Gülen'in Ölümüyle Twitter Hareketlendi "Gebermiş" İfadesi TT Oldu
Terör örgütü lideri Fethullah Gülen, 20 Ekim'de Amerika'da bulunduğu hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından sosyal medyada tartışmalar alevlendi ve 'Gebermiş' ifadesi Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer alarak TT oldu. Kullanıcılar Gülen'in ölümüyle ilgili çeşitli yorumlar paylaşarak duygularını ifade ettiler. İşte o yorumlardan bazıları...
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Amerika’da yaşayan FETÖ lideri Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede 20 Ekim akşamı saat 21.20’de öldüğü bildirildi.
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Gülen'in ölümünün ardından Twitter'da büyük bir hareketlilik yaşandı ve kullanıcılar konuyla ilgili düşüncelerini paylaşmaya başladı.
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