Armağan Çağlayan, Fetullah Gülen'in Ölümünü Sosyal Medyadan Kutladı
Armağan Çağlayan, Fetullah Gülen'in Ölümünü Sosyal Medyadan Kutladı
Amerika’da yaşayan FETÖ lideri Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi. Armağan Çağlayan, Gülen'in ölümünü sosyal medya hesabından kutladı.
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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in dün gece 21.20'de öldüğü bilgisi geçildi.
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Armağan Çağlayan, Fethullah Gülen'in ölümüne kayıtsız kalamadı.
Güne FETÖ liderinin ölüm haberiyle başlayan Çağlayan, durumu sosyal medyasından kutladı.
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