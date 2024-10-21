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Armağan Çağlayan, Fetullah Gülen'in Ölümünü Sosyal Medyadan Kutladı

Armağan Çağlayan, Fetullah Gülen'in Ölümünü Sosyal Medyadan Kutladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 09:03

Amerika’da yaşayan FETÖ lideri Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi. Armağan Çağlayan, Gülen'in ölümünü sosyal medya hesabından kutladı.

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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in dün gece 21.20'de öldüğü bilgisi geçildi.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in dün gece 21.20'de öldüğü bilgisi geçildi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Armağan Çağlayan, Fethullah Gülen'in ölümüne kayıtsız kalamadı.

Armağan Çağlayan, Fethullah Gülen'in ölümüne kayıtsız kalamadı.

Güne FETÖ liderinin ölüm haberiyle başlayan Çağlayan, durumu sosyal medyasından kutladı.

Güne FETÖ liderinin ölüm haberiyle başlayan Çağlayan, durumu sosyal medyasından kutladı.
twitter.com
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