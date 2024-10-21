İlk "FETÖ" Diyen Defne Joy Foster Olmuştu: Ünlü İsmin Melih Gökçek'le Tartışması Tekrar Gündem Oldu
İlk "FETÖ" Diyen Defne Joy Foster Olmuştu: Ünlü İsmin Melih Gökçek'le Tartışması Tekrar Gündem Oldu
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in dün gece 21.20'de öldüğü bilgisi geçildi. 'Fetö' lakabını ilk kullanan sanatçı Defne Joy Foster'ın seneler önce Melih Gökçek'le arasında geçen diyalog tekrar gündem oldu.
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Amerika'da yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti’ne çeşitli komplo girişimlerinde bulunan FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in dün gece 21.20 sularında öldüğü öğrenildi.
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Gülen'in ölümünün ardından başta X olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında büyük bir hareketlilik yaşandı.
Akıllara seneler önce Melih Gökçek ve rahmetli Defne Joy Foster arasında geçen diyalog da geldi tabii. Böyle bir günde Foster'ı anmamak olmazdı.
Defne Joy Foster, terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e "Fetö" lakabıyla seslenen ilk kişiydi ve bu sebepten de Melih Gökçek'ten uyarı almıştı...
Gökçek'in "Terbiyeni takın, Gülen'e Fetö diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile" çıkışına aldırış etmeyen Defne Joy Foster,
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