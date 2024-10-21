Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Fethullah Gülen Nereye Gömülecek? Örgüt Yöneticileri Mezar Yerini Hazırlamış

Fethullah Gülen Nereye Gömülecek? Örgüt Yöneticileri Mezar Yerini Hazırlamış

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.10.2024 - 10:24

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen, 20 Ekim saat 21.20 sıralarında öldü. Terörist elebaşı Gülen, Türkiye’de annesinin yanında gömülmeyi vasiyet ederken istihbarat raporlarına göre örgüt yöneticilerinin 2015 yılında Pensilvanya’da mezar yeri için bir arazi satın aldığı biliniyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşamını sürdüren ve Türkiye Cumhuriyeti’ne çeşitli komplo girişimlerinde bulunan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşamını sürdüren ve Türkiye Cumhuriyeti’ne çeşitli komplo girişimlerinde bulunan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü.

Herkül isimli örgütün hesabından şu paylaşım yapıldı:

Herkül isimli örgütün hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Detaylara bu haberimizden ulaşabilirsiniz:

Gülen’in ölümünün ardından nereye gömüleceği yanıt bekleyen sorulardan bir tanesi.

Gülen’in ölümünün ardından nereye gömüleceği yanıt bekleyen sorulardan bir tanesi.

Örgüt, cenazeye dair detayların daha sonra paylaşılacağını duyurdu. Ancak Türkiye gazetesinde yer alan habere göre daha önceki ishtibarat raporlarında Gülen’in öldüğü takdirde gömüleceği mezar yerine dair bilgiler yer alıyor.

Örgüt, cenazeye dair detayların daha sonra paylaşılacağını duyurdu. Ancak Türkiye gazetesinde yer alan habere göre daha önceki ishtibarat raporlarında Gülen’in öldüğü takdirde gömüleceği mezar yerine dair bilgiler yer alıyor.

Kaynak

Elebaşı Gülen, Türkiye’de annesinin yanına gömülmeyi vasiyet etse de örgüt yöneticilerinin 2015 yılında Pensilvanya’da mezar yeri için bir arazi satın aldığı biliniyor.

Elebaşı Gülen, Türkiye’de annesinin yanına gömülmeyi vasiyet etse de örgüt yöneticilerinin 2015 yılında Pensilvanya’da mezar yeri için bir arazi satın aldığı biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

“GURBET MEZARLIĞI” ADINI VERDİLERİ

“GURBET MEZARLIĞI” ADINI VERDİLERİ

Bu mezar yeri FETÖ’nün çiftliğine oldukça yakın mesafede bulunuyor. Örgüt, bu mezarlığa ise ‘Gurbet Mezarlığı’ adını verdi. Ölen örgüt üyelerinin buraya gömüldüğü ileri sürüldü.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın