Fethullah Gülen Nereye Gömülecek? Örgüt Yöneticileri Mezar Yerini Hazırlamış
Fethullah Gülen Nereye Gömülecek? Örgüt Yöneticileri Mezar Yerini Hazırlamış
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen, 20 Ekim saat 21.20 sıralarında öldü. Terörist elebaşı Gülen, Türkiye’de annesinin yanında gömülmeyi vasiyet ederken istihbarat raporlarına göre örgüt yöneticilerinin 2015 yılında Pensilvanya’da mezar yeri için bir arazi satın aldığı biliniyor.
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ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşamını sürdüren ve Türkiye Cumhuriyeti’ne çeşitli komplo girişimlerinde bulunan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü.
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Herkül isimli örgütün hesabından şu paylaşım yapıldı:
Gülen’in ölümünün ardından nereye gömüleceği yanıt bekleyen sorulardan bir tanesi.
Örgüt, cenazeye dair detayların daha sonra paylaşılacağını duyurdu. Ancak Türkiye gazetesinde yer alan habere göre daha önceki ishtibarat raporlarında Gülen’in öldüğü takdirde gömüleceği mezar yerine dair bilgiler yer alıyor.
Elebaşı Gülen, Türkiye’de annesinin yanına gömülmeyi vasiyet etse de örgüt yöneticilerinin 2015 yılında Pensilvanya’da mezar yeri için bir arazi satın aldığı biliniyor.
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“GURBET MEZARLIĞI” ADINI VERDİLERİ
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