Fethullah Gülen Öldü mü, Ne Zaman, Nerede Öldü? Fethullah Gülen Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Neden Öldü?

Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de ölüm haberini doğruladı. Sağlık durumuyla ilgili en net açıklama CNN Türk canlı yayınına bağlanan Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisinden geldi: 'Son dönemde sağlığı son derece sıkıntılıydı. Hem böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans vardı. Kendisiyle ilgili ilk kez örgüt içindeki kavgayı ekrana getirmiştik. Avrupa ve Amerika ekibi arasında para kavgasından dolayı; Gülen'in Pensilvanya'dan çıkarıldıktan sonra sağlığının kötüye gittiği bilinen bir gerçek' ifadelerini kullandı.