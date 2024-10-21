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Fethullah Gülen Öldü mü, Ne Zaman, Nerede Öldü? Fethullah Gülen Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Neden Öldü?

Fethullah Gülen Öldü mü, Ne Zaman, Nerede Öldü? Fethullah Gülen Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Neden Öldü?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 08:59 Son Güncelleme: 21.10.2024 - 09:16

Son dakika haberine göre; terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in Amerika'da bulunduğu hastanede öldüğü bildirildi. İnternet arama motorlarında hakkında ''Fethullah Gülen Öldü mü, Neden, Ne Zaman, Nerede Öldü? Fethullah Gülen Kimdir, Kaç Yaşındaydı?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte detaylar.

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Fethullah Gülen Öldü mü, Ne Zaman, Nerede Öldü?

Fethullah Gülen Öldü mü, Ne Zaman, Nerede Öldü?

Gülen, 20 Ekim 2024 tarihinde Amerika'da bulunduğu hastanede saat 21:20'de hayatını kaybetti. Ölüm haberi terör örgütünün resmi hesabı Herkul adlı internet sitesi üzerinden duyuruldu. Açıklamada, “Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

Sağlık Durumu Nasıldı, Neden Öldü?

Sağlık Durumu Nasıldı, Neden Öldü?

Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de ölüm haberini doğruladı. Sağlık durumuyla ilgili en net açıklama CNN Türk canlı yayınına bağlanan Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisinden geldi: 'Son dönemde sağlığı son derece sıkıntılıydı. Hem böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans vardı. Kendisiyle ilgili ilk kez örgüt içindeki kavgayı ekrana getirmiştik. Avrupa ve Amerika ekibi arasında para kavgasından dolayı; Gülen'in Pensilvanya'dan çıkarıldıktan sonra sağlığının kötüye gittiği bilinen bir gerçek' ifadelerini kullandı.

Fethullah Gülen Kimdir?

Fethullah Gülen Kimdir?

Fethullah Gülen 27 Nisan 1941 Erzurum doğumludur ve FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) lideridir. 28 Şubat sürecinde dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir rapora göre, Gülen, liderlik ettiği örgütle Türk emniyet birimlerine sızmıştı. 21 Mart 1999'da sağlık problemleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş ve o tarihten itibaren Pensilvanya'daki Saylorsburg kasabasında yaşamıştı.

Kaynak

Hakkındaki Suçlamalar

Hakkındaki Suçlamalar

Gülen, Türkiye Cumhuriyeti tarafından birçok suçlamayla yargılanmaktadır. Suçlamalar arasında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' bulunmaktadır. Ayrıca 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin bir numaralı faili olduğu ifade edilmektedir.

15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz Darbe Girişimi

Gülen, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin arkasında olmakla suçlanmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li yetkililere Gülen’in iadesini talep etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, 27 farklı suçlamadan dolayı ABD'ye resmi olarak yedi kez iade talebinde bulunmuştur.

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