Fethullah Gülen Öldü mü, Ne Zaman, Nerede Öldü? Fethullah Gülen Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Neden Öldü?
Fethullah Gülen Öldü mü, Ne Zaman, Nerede Öldü? Fethullah Gülen Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Neden Öldü?
Son dakika haberine göre; terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in Amerika'da bulunduğu hastanede öldüğü bildirildi. İnternet arama motorlarında hakkında ''Fethullah Gülen Öldü mü, Neden, Ne Zaman, Nerede Öldü? Fethullah Gülen Kimdir, Kaç Yaşındaydı?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte detaylar.
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Fethullah Gülen Öldü mü, Ne Zaman, Nerede Öldü?
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