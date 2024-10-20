ABD Seçimleri Kızışırken Donald Trump’tan Şaşırtan Hamle: 1 Günlüğüne Hamburger Zincirinde Çalıştı!

Amerika Birleşik Devletleri, 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine hazırlanırken, Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasındaki rekabet giderek artıyor. Seçim kampanyaları her iki taraf için de yoğun bir şekilde devam ederken Trump, dikkat çeken bir hamleyle gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamala Harris’in üniversite yıllarında bir hamburger zincirinde çalıştığını söyleyerek seçmenlerle ortak bir yön arayışına girmesi, Trump tarafından alay konusu olmuştu. Ancak Trump, bu söylemini daha da ileri taşıyarak 1 günlüğüne ünlü hamburger zincirinde çalışacağını duyurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sözünün arkasında duran Trump, kampanya kapsamında üniformasını giyerek müşterilere sipariş hazırlarken görüntülendi.
İşte o anlar👇📽️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın