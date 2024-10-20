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ABD Seçimleri Kızışırken Donald Trump’tan Şaşırtan Hamle: 1 Günlüğüne Hamburger Zincirinde Çalıştı!

ABD Seçimleri Kızışırken Donald Trump’tan Şaşırtan Hamle: 1 Günlüğüne Hamburger Zincirinde Çalıştı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 23:49

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Amerika Birleşik Devletleri, 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine hazırlanırken, Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasındaki rekabet giderek artıyor. Seçim kampanyaları her iki taraf için de yoğun bir şekilde devam ederken Trump, dikkat çeken bir hamleyle gündeme geldi.

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Kamala Harris’in üniversite yıllarında bir hamburger zincirinde çalıştığını söyleyerek seçmenlerle ortak bir yön arayışına girmesi, Trump tarafından alay konusu olmuştu. Ancak Trump, bu söylemini daha da ileri taşıyarak 1 günlüğüne ünlü hamburger zincirinde çalışacağını duyurmuştu.

Kamala Harris’in üniversite yıllarında bir hamburger zincirinde çalıştığını söyleyerek seçmenlerle ortak bir yön arayışına girmesi, Trump tarafından alay konusu olmuştu. Ancak Trump, bu söylemini daha da ileri taşıyarak 1 günlüğüne ünlü hamburger zincirinde çalışacağını duyurmuştu.

Sözünün arkasında duran Trump, kampanya kapsamında üniformasını giyerek müşterilere sipariş hazırlarken görüntülendi.

Sözünün arkasında duran Trump, kampanya kapsamında üniformasını giyerek müşterilere sipariş hazırlarken görüntülendi.

İşte o anlar👇📽️

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