ABD Seçimleri Kızışırken Donald Trump’tan Şaşırtan Hamle: 1 Günlüğüne Hamburger Zincirinde Çalıştı!

Amerika Birleşik Devletleri, 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine hazırlanırken, Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasındaki rekabet giderek artıyor. Seçim kampanyaları her iki taraf için de yoğun bir şekilde devam ederken Trump, dikkat çeken bir hamleyle gündeme geldi.