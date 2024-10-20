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Baro Başkanı Seçilen İbrahim Kaboğlu'ndan 'Anayasa' Mesajı: "Değişmez Maddelere Olumlu Anlamda Dokunulabilir"

Baro Başkanı Seçilen İbrahim Kaboğlu'ndan 'Anayasa' Mesajı: "Değişmez Maddelere Olumlu Anlamda Dokunulabilir"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.10.2024 - 20:42

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İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçilen eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Anayasa'nın değiştirilemez maddeleriyle ilgili konuştu. Kaboğlu, 'Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi, tıpkı 2001'de yapıldığı gibi.' dedi. 

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11 adayın yarıştığı ve 65 bine yakın avukatın oy kullanma hakkında sahip olduğu İstanbul Barosu seçimlerinde kazanan eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu oldu.

11 adayın yarıştığı ve 65 bine yakın avukatın oy kullanma hakkında sahip olduğu İstanbul Barosu seçimlerinde kazanan eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu oldu.

Kazandığı zafer sonrası açıklama yapan Kaboğlu, ayağının tozuyla son günlerde tartışma konusu haline gelen Anayasa'nın değiştirilemez maddelerine ilişkin açıklama yaptı.

Kazandığı zafer sonrası açıklama yapan Kaboğlu, ayağının tozuyla son günlerde tartışma konusu haline gelen Anayasa'nın değiştirilemez maddelerine ilişkin açıklama yaptı.

Maddelerin olumlu anlamda değiştirilebileceğini söyleyen Kaboğlu, "Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi, tıpkı 2001'de yapıldığı gibi. 1995'te başlangıç kısmındaki ırkçı ifadeler çıkarıldı. 2001'de ise madde 14'e insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet tanımı yapıldı. Yani daha ileriye götürüldü." dedi.

Maddelerin olumlu anlamda değiştirilebileceğini söyleyen Kaboğlu, "Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi, tıpkı 2001'de yapıldığı gibi. 1995'te başlangıç kısmındaki ırkçı ifadeler çıkarıldı. 2001'de ise madde 14'e insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet tanımı yapıldı. Yani daha ileriye götürüldü." dedi.

Kaboğlu'nun açıklamaları; 🎥 👇

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