Baro Başkanı Seçilen İbrahim Kaboğlu'ndan 'Anayasa' Mesajı: "Değişmez Maddelere Olumlu Anlamda Dokunulabilir"

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11 adayın yarıştığı ve 65 bine yakın avukatın oy kullanma hakkında sahip olduğu İstanbul Barosu seçimlerinde kazanan eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu oldu.
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Kazandığı zafer sonrası açıklama yapan Kaboğlu, ayağının tozuyla son günlerde tartışma konusu haline gelen Anayasa'nın değiştirilemez maddelerine ilişkin açıklama yaptı.
Maddelerin olumlu anlamda değiştirilebileceğini söyleyen Kaboğlu, "Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi, tıpkı 2001'de yapıldığı gibi. 1995'te başlangıç kısmındaki ırkçı ifadeler çıkarıldı. 2001'de ise madde 14'e insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet tanımı yapıldı. Yani daha ileriye götürüldü." dedi.
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