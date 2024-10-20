Baro Başkanı Seçilen İbrahim Kaboğlu'ndan 'Anayasa' Mesajı: "Değişmez Maddelere Olumlu Anlamda Dokunulabilir"

İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçilen eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Anayasa'nın değiştirilemez maddeleriyle ilgili konuştu. Kaboğlu, 'Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi, tıpkı 2001'de yapıldığı gibi.' dedi.