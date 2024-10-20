"Kayınvalidenizi İyi Seçin": Koreli Kayınvalide ve Türk Gelin Arasındaki Samimi Anlar İçinizi Isıtacak!

Koreli kayınvalidesi tarafından adeta el üstünde tutulan Türk gelin, sosyal medya hesabı @koredebirturkkizi üzerinden paylaştığı bir video ile izleyenlerin yüzlerinde gülümseme bıraktı.
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Videoda, Koreli kayınvalidesi ile birlikte geçirdikleri eğlenceli anları paylaşan genç kadın, kayınvalidesinin yola çıkmadan önce ona kimbap yapıp getirdiğini anlattı.
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Gelin, hemcinslerine “Arkadaşlar, kayınvalidenizi iyi seçin; siz yola gideceksiniz diye kimbap yapıp getiriyor,” şeklinde esprili bir tavsiyede bulunarak izleyenleri gülümsetti.
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