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"Kayınvalidenizi İyi Seçin": Koreli Kayınvalide ve Türk Gelin Arasındaki Samimi Anlar İçinizi Isıtacak!

"Kayınvalidenizi İyi Seçin": Koreli Kayınvalide ve Türk Gelin Arasındaki Samimi Anlar İçinizi Isıtacak!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 19:06

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Koreli kayınvalidesi tarafından adeta el üstünde tutulan Türk gelin, sosyal medya hesabı @koredebirturkkizi üzerinden paylaştığı bir video ile izleyenlerin yüzlerinde gülümseme bıraktı.

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Videoda, Koreli kayınvalidesi ile birlikte geçirdikleri eğlenceli anları paylaşan genç kadın, kayınvalidesinin yola çıkmadan önce ona kimbap yapıp getirdiğini anlattı.

Videoda, Koreli kayınvalidesi ile birlikte geçirdikleri eğlenceli anları paylaşan genç kadın, kayınvalidesinin yola çıkmadan önce ona kimbap yapıp getirdiğini anlattı.

Gelin, hemcinslerine “Arkadaşlar, kayınvalidenizi iyi seçin; siz yola gideceksiniz diye kimbap yapıp getiriyor,” şeklinde esprili bir tavsiyede bulunarak izleyenleri gülümsetti.

Gelin, hemcinslerine “Arkadaşlar, kayınvalidenizi iyi seçin; siz yola gideceksiniz diye kimbap yapıp getiriyor,” şeklinde esprili bir tavsiyede bulunarak izleyenleri gülümsetti.

İşte o anlar👇📽️

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