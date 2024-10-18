Dubai'de Emlakçılık Yapan Genç Kadının Lüks Hayatı Göz Kamaştırdı

Dubai'de emlakçılık yapan genç kadın, sosyal medyada paylaştığı bir içerikle lüks yaşamını gözler önüne serdi.
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"Ben Dubai'de emlakçıyım, tabii ki de..." akımına katılan kadının, her toplantıya farklı bir lüks araçla gitmesinden, sadece lüks markalardan alışveriş yapmasına kadar yaşadığı görkemli hayat hayrete düşürdü.
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Bu göz alıcı yaşam tarzı, takipçileri arasında Dubai'de çalışma arzusunu artırdı tabii. Peki siz Dubai'de çalışmak ister miydiniz? Buyrun yorumlara!
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