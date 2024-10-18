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Dubai'de Emlakçılık Yapan Genç Kadının Lüks Hayatı Göz Kamaştırdı

Dubai'de Emlakçılık Yapan Genç Kadının Lüks Hayatı Göz Kamaştırdı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 15:09

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Dubai'de emlakçılık yapan genç kadın, sosyal medyada paylaştığı bir içerikle lüks yaşamını gözler önüne serdi.

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"Ben Dubai'de emlakçıyım, tabii ki de..." akımına katılan kadının, her toplantıya farklı bir lüks araçla gitmesinden, sadece lüks markalardan alışveriş yapmasına kadar yaşadığı görkemli hayat hayrete düşürdü.

"Ben Dubai'de emlakçıyım, tabii ki de..." akımına katılan kadının, her toplantıya farklı bir lüks araçla gitmesinden, sadece lüks markalardan alışveriş yapmasına kadar yaşadığı görkemli hayat hayrete düşürdü.

Bu göz alıcı yaşam tarzı, takipçileri arasında Dubai'de çalışma arzusunu artırdı tabii. Peki siz Dubai'de çalışmak ister miydiniz? Buyrun yorumlara!

Bu göz alıcı yaşam tarzı, takipçileri arasında Dubai'de çalışma arzusunu artırdı tabii. Peki siz Dubai'de çalışmak ister miydiniz? Buyrun yorumlara!

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