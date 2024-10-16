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Motokuryeden Kahkahalara Boğan Anı: "Müşterinin Sevgilisinin Doğum Gününü Kutlamamı İstediler!"

Motokuryeden Kahkahalara Boğan Anı: "Müşterinin Sevgilisinin Doğum Gününü Kutlamamı İstediler!"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 16:45

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Kuryelerin başına gelen ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Ertan Taşdemir isimli bir motokurye, yaşadığı akıl tutulması yaşatan olayı sosyal medyada paylaştı

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Taşdemir, bir müşterinin verdiği pasta siparişiyle ilgili kendisinden sıra dışı bir istekle karşılaştığını anlattı. Müşterinin, sevgilisine kurye aracılığıyla sürpriz yapmak istediğini belirterek, “Kapıda mum yakıp ‘İyi ki doğdun’ diyebilir misiniz?” ricasında bulunduğunu söyledi.

Taşdemir, bir müşterinin verdiği pasta siparişiyle ilgili kendisinden sıra dışı bir istekle karşılaştığını anlattı. Müşterinin, sevgilisine kurye aracılığıyla sürpriz yapmak istediğini belirterek, “Kapıda mum yakıp ‘İyi ki doğdun’ diyebilir misiniz?” ricasında bulunduğunu söyledi.

O an yaşadığı şaşkınlığı ve durumu esprili bir dille anlatan Taşdemir, “Ya kardeşim, ben niye senin sevgilinin doğum gününü kutluyorum? Kız demeyecek mi bu çocuk niye benim doğum günümü kutluyor?” diyerek yaşadıklarına tepki gösterdi.

O an yaşadığı şaşkınlığı ve durumu esprili bir dille anlatan Taşdemir, “Ya kardeşim, ben niye senin sevgilinin doğum gününü kutluyorum? Kız demeyecek mi bu çocuk niye benim doğum günümü kutluyor?” diyerek yaşadıklarına tepki gösterdi.

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