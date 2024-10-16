Mavi Fransız Kornosuyla Aşkını Anlatmak İstedi: Müstakbel Aile Sürpriziyle Karşılaştı!

@Silarime isimli TikTok kullanıcısı, romantik bir jest yaparak erkek arkadaşına “How I Met Your Mother” dizisinden esinlenmiş sürpriz bir an yaşatmak istedi.
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Dizide Ted’in, Robin’e aşkını göstermek için mavi Fransız kornosuyla kapısına gitmesi sahnesine atıfta bulunan genç kız, benzer bir jestle erkek arkadaşının kapısına kornoyla gitti. Ancak tam o anlarda müstakbel kayınvalide ve kayınpederine yakalandı!
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Yaşadığı kısa süreli şaşkınlığa rağmen genç kız, planından vazgeçmedi. Sevgilisinin sonunda balkona çıkmasıyla mutlu sona ulaştı ve bu romantik jest izleyenlerin yüzünde sıcak bir gülümseme bıraktı.
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