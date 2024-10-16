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Mavi Fransız Kornosuyla Aşkını Anlatmak İstedi: Müstakbel Aile Sürpriziyle Karşılaştı!

Mavi Fransız Kornosuyla Aşkını Anlatmak İstedi: Müstakbel Aile Sürpriziyle Karşılaştı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 10:23

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@Silarime isimli TikTok kullanıcısı, romantik bir jest yaparak erkek arkadaşına “How I Met Your Mother” dizisinden esinlenmiş sürpriz bir an yaşatmak istedi.

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Dizide Ted’in, Robin’e aşkını göstermek için mavi Fransız kornosuyla kapısına gitmesi sahnesine atıfta bulunan genç kız, benzer bir jestle erkek arkadaşının kapısına kornoyla gitti. Ancak tam o anlarda müstakbel kayınvalide ve kayınpederine yakalandı!

Dizide Ted’in, Robin’e aşkını göstermek için mavi Fransız kornosuyla kapısına gitmesi sahnesine atıfta bulunan genç kız, benzer bir jestle erkek arkadaşının kapısına kornoyla gitti. Ancak tam o anlarda müstakbel kayınvalide ve kayınpederine yakalandı!

Yaşadığı kısa süreli şaşkınlığa rağmen genç kız, planından vazgeçmedi. Sevgilisinin sonunda balkona çıkmasıyla mutlu sona ulaştı ve bu romantik jest izleyenlerin yüzünde sıcak bir gülümseme bıraktı.

Yaşadığı kısa süreli şaşkınlığa rağmen genç kız, planından vazgeçmedi. Sevgilisinin sonunda balkona çıkmasıyla mutlu sona ulaştı ve bu romantik jest izleyenlerin yüzünde sıcak bir gülümseme bıraktı.

İşte o anlar👇📽️

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