Adana Yine Bildiğiniz Gibi: Bir Vatandaş 112 Acil Hattını Arayarak F-16 Tipi Jet Uçaklarını Şikayet Etti

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Bu yıl Teknofest’e ev sahipliği yapan Adana’da gerçekleştirilen uçuş gösterileri, bazı vatandaşlar için keyifli anlar sunarken, bir Adanalı ise durumdan rahatsızlık duydu. 112’yi arayan vatandaş, “Abi bir yatırmadı ya, üzerimizden geçip duruyor” diyerek isyan etti.
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Ancak hattaki görevli doğal olarak bu konuda bir çözüm üretemeyeceklerini belirtti. Vatandaş ile 112 çalışanı arasında geçen bu diyalog, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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