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Güney Kaliforniya’da Yolculuk Hayatını Değiştirdi: Yardım Eli Uzattığı Kedi, En Yakın Dostu Oldu

Güney Kaliforniya’da Yolculuk Hayatını Değiştirdi: Yardım Eli Uzattığı Kedi, En Yakın Dostu Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 15:36

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Güney Kaliforniya’yı gezmek için yola çıkan bir adam, hayatının en beklenmedik sürpriziyle karşılaştı. Yol kenarında karşısına çıkan, gözleri kör ve bitkin haldeki minik bir kedi, onun tüm planlarını değiştirdi.

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Yardım eli uzatarak kediyi tedavi ettiren adam, bu iyilikle ömür boyu sürecek bir dostluğun temelini attı.

Yardım eli uzatarak kediyi tedavi ettiren adam, bu iyilikle ömür boyu sürecek bir dostluğun temelini attı.

Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan minik dostuyla birlikte birçok anı biriktiren adam, bu güzel anları kameraya kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kedinin sevgiyle büyüyen hali, izleyenleri duygulandırdı.

Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan minik dostuyla birlikte birçok anı biriktiren adam, bu güzel anları kameraya kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kedinin sevgiyle büyüyen hali, izleyenleri duygulandırdı.

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