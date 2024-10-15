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Sarıyer'de Bir Düğünde Damadın Arkadaşlarından 'Tabutlu' Düğün Hediyesi: "Acı Kaybımız"

Sarıyer'de Bir Düğünde Damadın Arkadaşlarından 'Tabutlu' Düğün Hediyesi: "Acı Kaybımız"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 13:10

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Sarıyer’de gerçekleşen bir düğün, damadın arkadaşlarının ilginç sürpriziyle geceye damgasını vurdu. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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Takı törenine tabutla katılan grup, tabutun üzerine damadın fotoğrafını yapıştırarak altına “Acı Kaybımız” notu düştü

Takı törenine tabutla katılan grup, tabutun üzerine damadın fotoğrafını yapıştırarak altına “Acı Kaybımız” notu düştü

Alkışlar eşliğinde tabutu çiftin yanına indiren arkadaşlar, içinden cansız bir manken çıkartarak damada düğün hediyesi olarak sundu. O anlar davetliler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Alkışlar eşliğinde tabutu çiftin yanına indiren arkadaşlar, içinden cansız bir manken çıkartarak damada düğün hediyesi olarak sundu. O anlar davetliler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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shizuka__

Çok vasat ve itici bir durum, esprisi yok

Bozkurt

Komik mi amk? Gına geldi şu şakadan. Kimse de bku çıktı demiyor. Kız peşinde koşarken hiç biriniz ölmüyor, evlenince ölüyonuz ama?

SERKAN ERASLAN

Yine başkaları adına utandım,şükürler olsun.