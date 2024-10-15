Sarıyer'de Bir Düğünde Damadın Arkadaşlarından 'Tabutlu' Düğün Hediyesi: "Acı Kaybımız"

Sarıyer’de gerçekleşen bir düğün, damadın arkadaşlarının ilginç sürpriziyle geceye damgasını vurdu. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.
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Takı törenine tabutla katılan grup, tabutun üzerine damadın fotoğrafını yapıştırarak altına “Acı Kaybımız” notu düştü
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Alkışlar eşliğinde tabutu çiftin yanına indiren arkadaşlar, içinden cansız bir manken çıkartarak damada düğün hediyesi olarak sundu. O anlar davetliler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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Çok vasat ve itici bir durum, esprisi yok
Komik mi amk? Gına geldi şu şakadan. Kimse de bku çıktı demiyor. Kız peşinde koşarken hiç biriniz ölmüyor, evlenince ölüyonuz ama?
Yine başkaları adına utandım,şükürler olsun.