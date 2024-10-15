“Doomspender” Fenomeni: Gelecek Umutlarını Yitiren Gençler Lüks Tüketime Yöneliyor

Dünyanın gündemindeki yeni terim “doomspender” giderek daha çok konuşuluyor. Türkçeye 'kıyamet harcaması' olarak çevrilen bu kavram, gelecekten umutsuz olan bireylerin para biriktirmek yerine anı yaşamak için lüks tüketime yönelmesini ifade ediyor.