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“Doomspender” Fenomeni: Gelecek Umutlarını Yitiren Gençler Lüks Tüketime Yöneliyor

“Doomspender” Fenomeni: Gelecek Umutlarını Yitiren Gençler Lüks Tüketime Yöneliyor

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 09:40

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Dünyanın gündemindeki yeni terim “doomspender” giderek daha çok konuşuluyor. Türkçeye 'kıyamet harcaması' olarak çevrilen bu kavram, gelecekten umutsuz olan bireylerin para biriktirmek yerine anı yaşamak için lüks tüketime yönelmesini ifade ediyor.

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Uzmanlara göre Y ve Z kuşakları, internet ortamında sürekli olumsuz haber ve içeriklere maruz kaldıkları için geleceğe dair umutlarını kaybediyor. Özellikle ev ve araba almanın çok zor olduğu düşüncesi, gençleri birikim yapmaktan vazgeçirip pahalı tatillere, marka giysilere ve keyfi harcamalara yönlendiriyor.

Uzmanlara göre Y ve Z kuşakları, internet ortamında sürekli olumsuz haber ve içeriklere maruz kaldıkları için geleceğe dair umutlarını kaybediyor. Özellikle ev ve araba almanın çok zor olduğu düşüncesi, gençleri birikim yapmaktan vazgeçirip pahalı tatillere, marka giysilere ve keyfi harcamalara yönlendiriyor.

NeilsenIQ’nun yaptığı araştırmanın verilerine göre Z kuşağı, çok fazla çaba harcamadan hızlıca para kazanmanın yollarını arıyor ve geleceği düşünmek yerine bugünü yaşamak için harcama yapıyor.

NeilsenIQ’nun yaptığı araştırmanın verilerine göre Z kuşağı, çok fazla çaba harcamadan hızlıca para kazanmanın yollarını arıyor ve geleceği düşünmek yerine bugünü yaşamak için harcama yapıyor.

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