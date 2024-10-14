Ayakkabı Krizi Mutlu Sonla Bitti: Sabırlı Annenin Videosu Sosyal Medyada Beğeni Topladı

@dilarageyik isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video, 2 yaş sendromu yaşayan kızının ayakkabı giyme krizini ve annenin sabırlı yaklaşımını gözler önüne serdi.
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Minik kız, ayakkabısını kendisi giymek istediği için uzun süre ağlarken, anne sabırla bekleyerek ona alan tanıdı.
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Krizin sonunda kızının ayakkabıyı giymesiyle mutluluk dolu anlar yaşandı ve anne, minik kızına sevgiyle sarıldı. "Annelerin hakkı ödenmez" dedirten bu video, izleyenlerden büyük beğeni topladı.
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