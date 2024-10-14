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Ayakkabı Krizi Mutlu Sonla Bitti: Sabırlı Annenin Videosu Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Ayakkabı Krizi Mutlu Sonla Bitti: Sabırlı Annenin Videosu Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 23:47

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@dilarageyik isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video, 2 yaş sendromu yaşayan kızının ayakkabı giyme krizini ve annenin sabırlı yaklaşımını gözler önüne serdi.

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Minik kız, ayakkabısını kendisi giymek istediği için uzun süre ağlarken, anne sabırla bekleyerek ona alan tanıdı.

Minik kız, ayakkabısını kendisi giymek istediği için uzun süre ağlarken, anne sabırla bekleyerek ona alan tanıdı.

Krizin sonunda kızının ayakkabıyı giymesiyle mutluluk dolu anlar yaşandı ve anne, minik kızına sevgiyle sarıldı. "Annelerin hakkı ödenmez" dedirten bu video, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Krizin sonunda kızının ayakkabıyı giymesiyle mutluluk dolu anlar yaşandı ve anne, minik kızına sevgiyle sarıldı. "Annelerin hakkı ödenmez" dedirten bu video, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

O anlar için👇📽️

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