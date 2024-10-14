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Kedisine Bebek Kıyafetleri Giydiren Rukiye Nine 82 Yaşında Fenomen Oldu

Kedisine Bebek Kıyafetleri Giydiren Rukiye Nine 82 Yaşında Fenomen Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 19:33

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Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Rukiye Eryiğit, sokakta bulup sahiplendiği kedisi 'Tülin'e adeta bir bebek gibi bakarak gönülleri fethetti. Tülin’e bebek kıyafetleri giydiren Rukiye Nine, 'Rukiş Anneanne' ismiyle tanınmaya başladı.

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Sokağa terk edilen bir kediyi sahiplenip ona yuva olan 82 yaşındaki Rukiye Eryiğit, torunlarının çektiği videolarla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kedisine bebek kıyafetleri giydirip "Tülin" adını veren Eryiğit, sevimli dostuyla kurduğu sıcak diyaloglarla izleyenlerin gönlünü kazandı.

Sokağa terk edilen bir kediyi sahiplenip ona yuva olan 82 yaşındaki Rukiye Eryiğit, torunlarının çektiği videolarla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kedisine bebek kıyafetleri giydirip "Tülin" adını veren Eryiğit, sevimli dostuyla kurduğu sıcak diyaloglarla izleyenlerin gönlünü kazandı.

Torunları Reha ve Dilara Fidan’ın desteğiyle sosyal medya hesabında paylaşımlar yapan Eryiğit, fenomen olma sürecini şu sözlerle anlattı: "Bir gün Dikili’deki yazlıkta bahçede otururken boynunda tasmasıyla bir kedi geldi. Küçüktü, eve alıp bakmışlar ama sonrasında bırakmışlar. Markete giden kızımın ayaklarına dolanınca dayanamadık, biz sahiplendik. Bir gece kucağıma alıp severken torunum beni videoya çekti. Videoyu sosyal medyaya atınca herkes çok beğendi ve bir anda takipçilerim oldu."

Torunları Reha ve Dilara Fidan’ın desteğiyle sosyal medya hesabında paylaşımlar yapan Eryiğit, fenomen olma sürecini şu sözlerle anlattı: "Bir gün Dikili’deki yazlıkta bahçede otururken boynunda tasmasıyla bir kedi geldi. Küçüktü, eve alıp bakmışlar ama sonrasında bırakmışlar. Markete giden kızımın ayaklarına dolanınca dayanamadık, biz sahiplendik. Bir gece kucağıma alıp severken torunum beni videoya çekti. Videoyu sosyal medyaya atınca herkes çok beğendi ve bir anda takipçilerim oldu."

Videonun tamamı için👇📽️

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