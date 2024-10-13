Sahibinin Bir Dediğini İkiletmeyen Sevimli Köpek Alfie Kalpleri Eritti

Köpekler, sadık ve zeki evcil dostlarımız olarak bilinir ve genellikle sahiplerinin isteklerini yerine getirme konusunda oldukça başarılıdır.
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Sahibinin bir dediğini iki etmeyen sevimli köpek, sosyal medyada izleyenlerin içini ısıttı. Günlük işlere ustalıkla katılan ve verilen komutları eksiksiz yerine getiren bu tatlı dost, gönülleri fethetti.
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Eşyaları düzenlemek, kapıları kapatmak ve getir-götür işlerinde ustalıkla görev alan Alfie, sahibinden de büyük takdir topladı.
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