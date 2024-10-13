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Sahibinin Bir Dediğini İkiletmeyen Sevimli Köpek Alfie Kalpleri Eritti

Sahibinin Bir Dediğini İkiletmeyen Sevimli Köpek Alfie Kalpleri Eritti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 23:41

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Köpekler, sadık ve zeki evcil dostlarımız olarak bilinir ve genellikle sahiplerinin isteklerini yerine getirme konusunda oldukça başarılıdır.

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Sahibinin bir dediğini iki etmeyen sevimli köpek, sosyal medyada izleyenlerin içini ısıttı. Günlük işlere ustalıkla katılan ve verilen komutları eksiksiz yerine getiren bu tatlı dost, gönülleri fethetti.

Sahibinin bir dediğini iki etmeyen sevimli köpek, sosyal medyada izleyenlerin içini ısıttı. Günlük işlere ustalıkla katılan ve verilen komutları eksiksiz yerine getiren bu tatlı dost, gönülleri fethetti.

Eşyaları düzenlemek, kapıları kapatmak ve getir-götür işlerinde ustalıkla görev alan Alfie, sahibinden de büyük takdir topladı.

Eşyaları düzenlemek, kapıları kapatmak ve getir-götür işlerinde ustalıkla görev alan Alfie, sahibinden de büyük takdir topladı.

İşte o anlar👇📽️

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