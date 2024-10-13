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'Aldatma' Konusundaki Kafa Karışıklıklarını Gideren İçerik Üreticisi Beğeni Yağmuruna Tutuldu

'Aldatma' Konusundaki Kafa Karışıklıklarını Gideren İçerik Üreticisi Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 20:11

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Aldatma, bazıları için yalnızca fiziksel ya da duygusal bir deneyim olarak görülse de, aslında daha karmaşık bir durumu ifade eder. Bu konudaki kafa karışıklıklarını gidermek isteyen içerik üreticisi @gulsevinkocak, paylaştığı video ile beğeni topladı.

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Genç kadın, günümüzde aldatma olarak nitelendirilmeyen bazı davranışların aslında bu kavramın içinde yer aldığını vurguladı.

Genç kadın, günümüzde aldatma olarak nitelendirilmeyen bazı davranışların aslında bu kavramın içinde yer aldığını vurguladı.

Flörtleşmek, sevgilinizden gizli biriyle mesajlaşmak ve partnerinize saygı göstermemek gibi durumların da aldatma sayılabileceğini belirten genç kadının paylaşımı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Flörtleşmek, sevgilinizden gizli biriyle mesajlaşmak ve partnerinize saygı göstermemek gibi durumların da aldatma sayılabileceğini belirten genç kadının paylaşımı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Videonun tamamı için👇📽️

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