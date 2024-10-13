Hukuk Fakültesini 3 Senede Bitiren Genç Kızdan Verimli Ders Çalışma Tavsiyeleri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra İngiltere’de hukuk alanında yüksek lisans yapan bir genç, verimli ders çalışmanın püf noktalarını paylaştı. Ders çalışırken motivasyonu artıracak bazı taktikler sunan genç kız, özellikle sabah rutinlerinin önemine dikkat çekti.
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Derslerin küçük parçalara bölünerek planlanmasını öneren genç, odaklanmayı artırmak için Pomodoro yönteminden faydalanılabileceğini söyledi. Molalı çalışma yöntemlerinin verimi artıracağı için, bu yöntemi uygulamalarını tavsiye etti.
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Verimli ders çalışmanın yöntemlerini 4 maddede özetleyen genç kız, en önemli unsurun ise çalışırken telefondan uzak durmak olduğunu vurguladı.
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