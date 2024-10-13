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Hukuk Fakültesini 3 Senede Bitiren Genç Kızdan Verimli Ders Çalışma Tavsiyeleri

Hukuk Fakültesini 3 Senede Bitiren Genç Kızdan Verimli Ders Çalışma Tavsiyeleri

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 17:21

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Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra İngiltere’de hukuk alanında yüksek lisans yapan bir genç, verimli ders çalışmanın püf noktalarını paylaştı. Ders çalışırken motivasyonu artıracak bazı taktikler sunan genç kız, özellikle sabah rutinlerinin önemine dikkat çekti.

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Derslerin küçük parçalara bölünerek planlanmasını öneren genç, odaklanmayı artırmak için Pomodoro yönteminden faydalanılabileceğini söyledi. Molalı çalışma yöntemlerinin verimi artıracağı için, bu yöntemi uygulamalarını tavsiye etti.

Derslerin küçük parçalara bölünerek planlanmasını öneren genç, odaklanmayı artırmak için Pomodoro yönteminden faydalanılabileceğini söyledi. Molalı çalışma yöntemlerinin verimi artıracağı için, bu yöntemi uygulamalarını tavsiye etti.

Bu yönteme göre, örneğin 25 dakika ders çalıştıktan sonra 5 dakikalık kısa molalar veriliyor ve her dört çalışma oturumunun ardından daha uzun bir mola yapılıyor.

Verimli ders çalışmanın yöntemlerini 4 maddede özetleyen genç kız, en önemli unsurun ise çalışırken telefondan uzak durmak olduğunu vurguladı.

Verimli ders çalışmanın yöntemlerini 4 maddede özetleyen genç kız, en önemli unsurun ise çalışırken telefondan uzak durmak olduğunu vurguladı.

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