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Franziska Niehus Yaşadığı Park Sorununa Tepki Gösterdi: "Ben 20 Dakika Park Yeri Aradım O Kolay Yolu Seçiyor"

Franziska Niehus Yaşadığı Park Sorununa Tepki Gösterdi: "Ben 20 Dakika Park Yeri Aradım O Kolay Yolu Seçiyor"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 15:15

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Sarı Tofaş’ı ile Türkiye'yi gezen Franziska Niehus, aracının arkasına park eden bir sürücü nedeniyle dakikalarca beklemek zorunda kaldı. O anları kaydeden genç kadın, park eden araç sahibine seslenerek, bu davranışın doğru olmadığını vurguladı.

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Dakikalarca beklemekten ötürü hayal kırıklığını gizlemeyen Niehus, “Ben 20 dakika park yeri aradım ve o kolay yolu seçiyor,” diyerek tepkisini dile getirdi.

Dakikalarca beklemekten ötürü hayal kırıklığını gizlemeyen Niehus, “Ben 20 dakika park yeri aradım ve o kolay yolu seçiyor,” diyerek tepkisini dile getirdi.

Sosyal medyada paylaştığı video ile bu durumu gündeme taşıyan Niehus, park sorununa dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaştığı video ile bu durumu gündeme taşıyan Niehus, park sorununa dikkat çekti.

O anlar için👇📽️

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