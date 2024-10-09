Franziska Niehus Yaşadığı Park Sorununa Tepki Gösterdi: "Ben 20 Dakika Park Yeri Aradım O Kolay Yolu Seçiyor"

Sarı Tofaş’ı ile Türkiye'yi gezen Franziska Niehus, aracının arkasına park eden bir sürücü nedeniyle dakikalarca beklemek zorunda kaldı. O anları kaydeden genç kadın, park eden araç sahibine seslenerek, bu davranışın doğru olmadığını vurguladı.
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Dakikalarca beklemekten ötürü hayal kırıklığını gizlemeyen Niehus, “Ben 20 dakika park yeri aradım ve o kolay yolu seçiyor,” diyerek tepkisini dile getirdi.
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Sosyal medyada paylaştığı video ile bu durumu gündeme taşıyan Niehus, park sorununa dikkat çekti.
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