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Babasının Canı Tatlı Çekince Helva Yapan Minik Şef Kalpleri Eritti!

Babasının Canı Tatlı Çekince Helva Yapan Minik Şef Kalpleri Eritti!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 23:49

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Babası canı tatlı isteyince harekete geçen minik şef, helva yaparken çektiği eğlenceli videoyla izleyenlerin gönlünü fethetti. O anlar @benfaramir isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

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Helva yaparken hem eğlenip hem de bizler için helvanın tarifini vermeyi ihmal etmeyen çocuğun tatlı anları yüzlerde kocaman bir gülümseme bıraktı.

Helva yaparken hem eğlenip hem de bizler için helvanın tarifini vermeyi ihmal etmeyen çocuğun tatlı anları yüzlerde kocaman bir gülümseme bıraktı.

Minik şef, babası için yaptığı tatlıyı afiyetle yerken bizlere de videoyu defalarca izlemek düştü!

Minik şef, babası için yaptığı tatlıyı afiyetle yerken bizlere de videoyu defalarca izlemek düştü!

O sevimli video için👇📽️

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