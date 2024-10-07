Babasının Canı Tatlı Çekince Helva Yapan Minik Şef Kalpleri Eritti!

Babası canı tatlı isteyince harekete geçen minik şef, helva yaparken çektiği eğlenceli videoyla izleyenlerin gönlünü fethetti. O anlar @benfaramir isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
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Helva yaparken hem eğlenip hem de bizler için helvanın tarifini vermeyi ihmal etmeyen çocuğun tatlı anları yüzlerde kocaman bir gülümseme bıraktı.
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Minik şef, babası için yaptığı tatlıyı afiyetle yerken bizlere de videoyu defalarca izlemek düştü!
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