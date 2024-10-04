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Eşinin Halı Saha Çantasına Koyduğu Sürpriz Çorap İzleyenleri Gülümsetti

Eşinin Halı Saha Çantasına Koyduğu Sürpriz Çorap İzleyenleri Gülümsetti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 17:20

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Bir adam, halı saha maçı için eşinden çanta hazırlamasını isteyince, ortaya eğlenceli anlar çıktı. Eşi, çantayı hazırlarken ufak bir şaka yapmak istedi.

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Kadın, eşinin çantasına birlikte fotoğrafların basılı olduğu çoraplardan koydu. Adam, maç öncesinde bu çorapları giydiğinde durumu fark etti ve eşine "Rezil olacağım adamlara." diyerek hafifçe sitem etti.

Kadın, eşinin çantasına birlikte fotoğrafların basılı olduğu çoraplardan koydu. Adam, maç öncesinde bu çorapları giydiğinde durumu fark etti ve eşine "Rezil olacağım adamlara." diyerek hafifçe sitem etti.

Kadın, eşinin bu şaşkın anını kameraya kaydederken gülümsemesine engel olamadı. Hem güldüren hem de adama hafifçe üzüldüğümüz bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kadın, eşinin bu şaşkın anını kameraya kaydederken gülümsemesine engel olamadı. Hem güldüren hem de adama hafifçe üzüldüğümüz bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

O anlar için👇📽️

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Osman Elmallı

oh olsun sana futbol manyağı kaç yaşına gelmiş hala forma giyiyor

Osman Elmallı

keşke gs çorabı koysaymış

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