Şarkıları Unutturan Adam Kandıralı Ferdi'den Yapay Zeka ile "Renklensin" Performansı

Sosyal medyada şarkıları yanlış söylemesiyle tanınan Kandıralı Ferdi, bu kez yapay zeka yardımıyla Reynmen’in “Renklensin” şarkısını seslendirdi.
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Şarkının söz yazarı Doğukan Sarıtaş, Ferdi’nin bir programa katılarak “Renklensin”e bambaşka bir boyut kazandırmasının ardından bu duruma bir çözüm bulma kararı aldı.
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Doğukan Sarıtaş, Ferdi’nin ses kaydını aldıktan sonra bir yapay zeka ses modeli oluşturdu ve Ferdi’ye şarkının doğru versiyonunu söylettirmeyi başardı. Şarkıyı dinlerken doğru söylediğini duyan Ferdi, şaşkınlığını gizleyemezken ortaya renkli görüntüler çıktı.
Peki siz Ferdi'nin bu performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Haydi yorumlara!
Reynmen'de Ferdi'nin bu performansı karşısında kayıtsız kalmamış tabi..
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