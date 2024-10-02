Görüş Bildir
Haberler
Video
Genç Kız "Bana Bir Çocuk Yazıyor" Diyerek Çakal'ı Gösterdi: Annesi Ünlü Rapçiyi Beğenmedi!

Genç Kız "Bana Bir Çocuk Yazıyor" Diyerek Çakal'ı Gösterdi: Annesi Ünlü Rapçiyi Beğenmedi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 16:55

İçerik Devam Ediyor

TikTok kullanıcısı @alizeetyyr, annesine eğlenceli bir şaka yaparak ünlü rapçi Çakal’ın fotoğraflarını gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Bana bir çocuk yazıyor, cevap vereyim mi?" diye soran kullanıcı, Çakal'ın fotoğraflarını annesine gösterince beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Annesi, yakışıklı rapçiyi uygun bulmayarak cevap vermesini onaylamadı.

"Bana bir çocuk yazıyor, cevap vereyim mi?" diye soran kullanıcı, Çakal'ın fotoğraflarını annesine gösterince beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Annesi, yakışıklı rapçiyi uygun bulmayarak cevap vermesini onaylamadı.

Anne ve kızın bu eğlenceli anları kısa sürede viral oldu ve binlerce izlenme aldı. Videoya ünlü rapçi Çakal da kayıtsız kalmadı ve annesinin tepkisine güldüğünü belirten bir yorum yaptı.

Anne ve kızın bu eğlenceli anları kısa sürede viral oldu ve binlerce izlenme aldı. Videoya ünlü rapçi Çakal da kayıtsız kalmadı ve annesinin tepkisine güldüğünü belirten bir yorum yaptı.

Videonun tamamı için👇📽️

Çakal'ın yorumu👇

Çakal'ın yorumu👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın