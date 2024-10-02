Genç Kız "Bana Bir Çocuk Yazıyor" Diyerek Çakal'ı Gösterdi: Annesi Ünlü Rapçiyi Beğenmedi!

TikTok kullanıcısı @alizeetyyr, annesine eğlenceli bir şaka yaparak ünlü rapçi Çakal’ın fotoğraflarını gösterdi.
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"Bana bir çocuk yazıyor, cevap vereyim mi?" diye soran kullanıcı, Çakal'ın fotoğraflarını annesine gösterince beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Annesi, yakışıklı rapçiyi uygun bulmayarak cevap vermesini onaylamadı.
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Anne ve kızın bu eğlenceli anları kısa sürede viral oldu ve binlerce izlenme aldı. Videoya ünlü rapçi Çakal da kayıtsız kalmadı ve annesinin tepkisine güldüğünü belirten bir yorum yaptı.
Çakal'ın yorumu👇
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