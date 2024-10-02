Ünlü Bir Rapçinin Özel Yat Partisine Katılan Brezilyalı Model Adriana Vieira'nın Cansız Bedeni Limanda Bulundu
Ünlü Bir Rapçinin Özel Yat Partisine Katılan Brezilyalı Model Adriana Vieira'nın Cansız Bedeni Limanda Bulundu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Miami şehrinde herkesi şaşırtan bir ölüm yaşandı. Milliyet'in haberine göre Brezilyalı model Adriana Vieira, 22 Eylül tarihinde ünlü bir rapçinin özel yat partisine katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha sonra ise henüz belirlenemeyen bir nedenle genç modelin cansız bedeni limanda bulundu. Olayı inceleyen ekipler ise genç modelin ölümünün şüpheli olduğunu belirtti.
Milliyet'in haberine göre Adriana Vieira'nın annesi, genç modelin ölümünün en ince detayına kadar araştırılması için yardım isterken kızının cenazesinin Brezilya'ya getirilmesi için de çağrıda bulundu.
Ölümünün şüpheli olduğu belirtilen modelin arkasında annesinin yanı sıra 6 yaşındaki bir de oğlu kaldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.