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Ünlü Bir Rapçinin Özel Yat Partisine Katılan Brezilyalı Model Adriana Vieira'nın Cansız Bedeni Limanda Bulundu

Ünlü Bir Rapçinin Özel Yat Partisine Katılan Brezilyalı Model Adriana Vieira'nın Cansız Bedeni Limanda Bulundu

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 15:42

Milliyet'in haberine göre ünlü bir rapçinin özel yat partisine katılan Brezilyalı model Adriana Vieira'nın cansız bedeni limanda bulundu.

KAYNAK: Milliyet

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Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Miami şehrinde herkesi şaşırtan bir ölüm yaşandı. Milliyet'in haberine göre Brezilyalı model Adriana Vieira, 22 Eylül tarihinde ünlü bir rapçinin özel yat partisine katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Miami şehrinde herkesi şaşırtan bir ölüm yaşandı. Milliyet'in haberine göre Brezilyalı model Adriana Vieira, 22 Eylül tarihinde ünlü bir rapçinin özel yat partisine katıldı.

Daha sonra ise henüz belirlenemeyen bir nedenle genç modelin cansız bedeni limanda bulundu. Olayı inceleyen ekipler ise genç modelin ölümünün şüpheli olduğunu belirtti.

Daha sonra ise henüz belirlenemeyen bir nedenle genç modelin cansız bedeni limanda bulundu. Olayı inceleyen ekipler ise genç modelin ölümünün şüpheli olduğunu belirtti.

Milliyet'in haberine göre Adriana Vieira'nın annesi, genç modelin ölümünün en ince detayına kadar araştırılması için yardım isterken kızının cenazesinin Brezilya'ya getirilmesi için de çağrıda bulundu.

Milliyet'in haberine göre Adriana Vieira'nın annesi, genç modelin ölümünün en ince detayına kadar araştırılması için yardım isterken kızının cenazesinin Brezilya'ya getirilmesi için de çağrıda bulundu.

Ölümünün şüpheli olduğu belirtilen modelin arkasında annesinin yanı sıra 6 yaşındaki bir de oğlu kaldı.

Ölümünün şüpheli olduğu belirtilen modelin arkasında annesinin yanı sıra 6 yaşındaki bir de oğlu kaldı.

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