Dilan Polat'tan Cezaevi Günlükleri: Soru-Cevap Yapan Dilan Polat Cezaevinde Yaşadıklarını Detay Detay Anlattı!
Dilan Polat'tan Cezaevi Günlükleri: Soru-Cevap Yapan Dilan Polat Cezaevinde Yaşadıklarını Detay Detay Anlattı!
Sosyal medya hesabını eskisi gibi kullanmayacağını açıklayan Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde 70'in üzerinde paylaşım yaparak rekor kırmıştı. Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından soru-cevap yapan Polat, bu kez de cezaevinde yaşadıklarını detay detay anlattı!
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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti hatırlarsanız.
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Cezaevine girmeden önce şatafatlı hayatı ve gösterişli paylaşımları ile dikkat çeken Dilan Polat'ın sosyal medya kullanımı eşi Engin Polat tarafından yasaklansa da Engin'in tahliyesinden sonra Dilan Polat bu yasağı delip geçmişti biliyorsunuz ki.
Hatta artık sosyal medyayı eskisi kadar aktif kullanmayacağını söyleyen ünlü fenomen geçtiğimiz günlerde 70'in üzerinde paylaşım yaparak rekor kırmış ve kendine @dilanpolatenerci isminde yeni bir hesap açarak paylaşımlarına oradan da devam edeceğini duyurmuştu.
Bir dediği bir dediğini tutmayan Polat, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından soru-cevap yaparak bu kez de cezaevinde yaşadıklarını detay detay anlattı!
Önce cezaevinde sayımın nasıl gerçekleştiğini açıklayan Polat 👇🏻
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Cezaevine ilk girdiği günden 👇🏻
Nasıl tepki gördüğüne 👇🏻
Engin'in sessizliğinden 👇🏻
Hislerine 👇🏻
Cezaevinde gün içerisinde yaşadıklarına kadar birçok detay hakkında bilgi verdi 👇🏻
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Ünlü fenomen herkesin merakla sorduğu "Engin senden soğudu mu?" sorusuna da ironik bir cevap verdi.
İşte Dilan Polat'ın cezaevi günlükleri 👇🏻
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