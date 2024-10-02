Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Dilan Polat'tan Cezaevi Günlükleri: Soru-Cevap Yapan Dilan Polat Cezaevinde Yaşadıklarını Detay Detay Anlattı!

Dilan Polat'tan Cezaevi Günlükleri: Soru-Cevap Yapan Dilan Polat Cezaevinde Yaşadıklarını Detay Detay Anlattı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 12:44

Sosyal medya hesabını eskisi gibi kullanmayacağını açıklayan Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde 70'in üzerinde paylaşım yaparak rekor kırmıştı. Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından soru-cevap yapan Polat, bu kez de cezaevinde yaşadıklarını detay detay anlattı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti hatırlarsanız.

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti hatırlarsanız.

Cezaevine girmeden önce şatafatlı hayatı ve gösterişli paylaşımları ile dikkat çeken Dilan Polat'ın sosyal medya kullanımı eşi Engin Polat tarafından yasaklansa da Engin'in tahliyesinden sonra Dilan Polat bu yasağı delip geçmişti biliyorsunuz ki.

Cezaevine girmeden önce şatafatlı hayatı ve gösterişli paylaşımları ile dikkat çeken Dilan Polat'ın sosyal medya kullanımı eşi Engin Polat tarafından yasaklansa da Engin'in tahliyesinden sonra Dilan Polat bu yasağı delip geçmişti biliyorsunuz ki.

Hatta artık sosyal medyayı eskisi kadar aktif kullanmayacağını söyleyen ünlü fenomen geçtiğimiz günlerde 70'in üzerinde paylaşım yaparak rekor kırmış ve kendine @dilanpolatenerci isminde yeni bir hesap açarak paylaşımlarına oradan da devam edeceğini duyurmuştu.

Hatta artık sosyal medyayı eskisi kadar aktif kullanmayacağını söyleyen ünlü fenomen geçtiğimiz günlerde 70'in üzerinde paylaşım yaparak rekor kırmış ve kendine @dilanpolatenerci isminde yeni bir hesap açarak paylaşımlarına oradan da devam edeceğini duyurmuştu.

Bir dediği bir dediğini tutmayan Polat, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından soru-cevap yaparak bu kez de cezaevinde yaşadıklarını detay detay anlattı!

Bir dediği bir dediğini tutmayan Polat, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından soru-cevap yaparak bu kez de cezaevinde yaşadıklarını detay detay anlattı!

Önce cezaevinde sayımın nasıl gerçekleştiğini açıklayan Polat 👇🏻

Önce cezaevinde sayımın nasıl gerçekleştiğini açıklayan Polat 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cezaevine ilk girdiği günden 👇🏻

Cezaevine ilk girdiği günden 👇🏻

Nasıl tepki gördüğüne 👇🏻

Nasıl tepki gördüğüne 👇🏻

Engin'in sessizliğinden 👇🏻

Engin'in sessizliğinden 👇🏻

Hislerine 👇🏻

Hislerine 👇🏻

Cezaevinde gün içerisinde yaşadıklarına kadar birçok detay hakkında bilgi verdi 👇🏻

Cezaevinde gün içerisinde yaşadıklarına kadar birçok detay hakkında bilgi verdi 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü fenomen herkesin merakla sorduğu "Engin senden soğudu mu?" sorusuna da ironik bir cevap verdi.

Ünlü fenomen herkesin merakla sorduğu "Engin senden soğudu mu?" sorusuna da ironik bir cevap verdi.

İşte Dilan Polat'ın cezaevi günlükleri 👇🏻

İşte Dilan Polat'ın cezaevi günlükleri 👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın