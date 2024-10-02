Dilan Polat'tan Cezaevi Günlükleri: Soru-Cevap Yapan Dilan Polat Cezaevinde Yaşadıklarını Detay Detay Anlattı!

Sosyal medya hesabını eskisi gibi kullanmayacağını açıklayan Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde 70'in üzerinde paylaşım yaparak rekor kırmıştı. Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından soru-cevap yapan Polat, bu kez de cezaevinde yaşadıklarını detay detay anlattı!