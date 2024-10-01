Havada Aşk Kokusu Var: Şeyma Subaşı'nın Instagram Paylaşımları "Yine Aşka mı Düştü?" Dedirtti!
Havada Aşk Kokusu Var: Şeyma Subaşı'nın Instagram Paylaşımları "Yine Aşka mı Düştü?" Dedirtti!
Bir süredir bekarlığın tadını çıkaran Şeyma Subaşı'nın son paylaşımları 'Yine aşka mı düştü?' dedirtti.
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Influencer dünyasının ilginç isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı'nı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hayatımıza her ne kadar Acun Ilıcalı ile girmiş olsa da Subaşı, Ilıcalı'dan boşandıktan sonra da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu biliyorsunuz ki.
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Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre yeni aşklara yelken açan Subaşı, evlendiği Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'den tek celsede boşanmıştı hatırlarsanız.
Daha sonra ismi çeşitli kişilerle aşk iddialarına karışan Subaşı, şimdilerde bekarlığın tadını çıkarıyor bildiğiniz gibi. Hatta ünlü isim sık sık seyahat ediyor, hayatın keyfini çıkarıyor!
Ancak uzun zamandır yanında kimsecikleri göremediğimiz ünlü ismin son paylaşımları epey kafa karıştırdı diyebiliriz!
Önce tek bir kırmızı gül paylaşan Subaşı'nın 👇🏻
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Daha sonra paylaştığı beyefendi görenlere "Yine aşka mı düştü?" dedirtti! Sizce Şeyma Subaşı yeni bir aşka yelken açmış olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!
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