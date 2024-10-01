Pınar Altuğ'un Üstündekinin Kostüm Olduğunu Anlamayan Yeliz Yeşilmen, Ava Giderken Avlandı!
Pınar Altuğ'un Üstündekinin Kostüm Olduğunu Anlamayan Yeliz Yeşilmen, Ava Giderken Avlandı!
Pınar Altuğ Atacan'ın 50. doğum günü kutlaması sahnede gerçekleşti. Yeliz Yeşilmen ise Atacan'ın kostümü hakkında eleştiri yapmak isterken kendisi eleştirildi!
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Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile hafızalarımıza kazınan Pınar Altuğ'u mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncu, Yağmur Atacan'la olan ilişkisi ve açıklamaları ile magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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2 Eylül'de 50 yaşına giren Pınar Altuğ'un bu yılki doğum günü kutlaması Emre Kınay ile birlikte sahne aldığı 'Mutlu Aile Tablosu' isimli oyununun sahnesinde gerçekleşti.
Doğum günü kutlaması sahnede gerçekleşince Pınar Altuğ da kutlamaya kostümüyle katılmak zorunda kaldı tabii!
Pınar Altuğ'un üstündekinin kostüm olduğunu anlamayan Yeliz Yeşilmen ise ünlü oyuncuyu eleştirmek istedi ama kendisi eleştiri yağmuruna tutuldu. Kısacası Yeşilmen, ava giderken avlandı desek yeri!
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