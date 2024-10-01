Pınar Altuğ'a Eşi ve Oyuncu Arkadaşlarından Büyük Jest: Ünlü Oyuncunun Doğum Gününü Sahnede Kutladılar!
Pınar Altuğ'a Eşi ve Oyuncu Arkadaşlarından Büyük Jest: Ünlü Oyuncunun Doğum Gününü Sahnede Kutladılar!
Oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün ellinci yaşına girdi. Güzel oyuncunun eşi Yağmur Atacan, kızı Su Atacan ve arkadaşları güzel oyuncuya büyük bir jest yaparak doğum gününü sahnede kutladı. O anlara ait fotoğrafları, Altuğ kendi hesabından paylaştı.
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Pınar Altuğ, bir zamanlara damga vuran ve en uzun soluklu Türk dizilerinden birisi olan Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterine can vermiş ve bu performansıyla o dönemde birçok izleyiciye kendini sevdirmeyi başarmıştı.
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Altuğ, yine kendisi gibi oyuncu olan eşi Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştirmiş ve bu evlilikten kızları Su dünyaya gelmişti.
Evlendikleri dönemde aralarında dokuz yaş fark olması magazin gündeminde epey bir konuşulmuş ve eleştirilerin odağı haline getirilmişti. Fakat ikili, eleştirilere kulak asmamış ve o zamanlardan bu günlere dek birbirlerinin elini tutmaktan vazgeçmemişti.
Geçtiğimiz ay ellinci yaşına ayak basan güzel oyuncu Pınar Altuğ'un doğum günü kutlaması için Emre Kınay ile birlikte sahne aldığı 'Mutlu Aile Tablosu' isimli oyunun sahnelendiği gün tercih edildi. Yağmur Atacan ise güzel eşine doğum günü jesti yaptı. Pastasını kapıp giden Atacan, eşinin unutulmaz bir doğum günü yaşamasına vesile oldu.
Aynı zamanda oyuncu arkadaşları, set ekibi ve izleyenleriyle de doğum gününü kutlamış olan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımına ''450 kişi bana iyi ki doğdun dedi!'' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.
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Pınar Altuğ'un doğum günü paylaşımına düştüğü not bu şekildeydi👇
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