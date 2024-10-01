Pınar Altuğ'a Eşi ve Oyuncu Arkadaşlarından Büyük Jest: Ünlü Oyuncunun Doğum Gününü Sahnede Kutladılar!

Oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün ellinci yaşına girdi. Güzel oyuncunun eşi Yağmur Atacan, kızı Su Atacan ve arkadaşları güzel oyuncuya büyük bir jest yaparak doğum gününü sahnede kutladı. O anlara ait fotoğrafları, Altuğ kendi hesabından paylaştı.