Oyuncu Fulya Zenginer'in Gülümseten Evlilik Yıldönümü Paylaşımı: Oğlu Başka Anne-Baba İstedi!
Oyuncu Fulya Zenginer'in Gülümseten Evlilik Yıldönümü Paylaşımı: Oğlu Başka Anne-Baba İstedi!
Bir dönem oyunculuk yapan Fulya Zenginer eşi Kuntay Tarık Evren ile evlilik yıldönümünü oğullarının da içerisinde bulunduğu bir video ile kutlamak istedi. Minik oğlunun beklenmedik tepkisi ise izleyenleri gülümsetti.
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Bir dönemler Küçük Kadınlar ve Benim İçin Üzülme gibi başarılı televizyon yapımları ve Sağ Salim serisi gibi sevilen filmlerin oyuncu kadrosunda rol alan Fulya Zenginer, şimdilerde oyunculuktan ziyade içerik üreticiliğine yönelmiş durumda.
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Sosyal medya paylaşımlarında yer yer gülümseten yer yer ise bilgilendirici içerikler üreten Zenginer, aynı zamanda Agula ismindeki bir anne-bebek giyim mağazasının da kurucusu.
2019 yılında sanatçı Kuntay Evren ile dünyaevine giren Fulya Zenginer'in sosyal medyada ürettiği içeriklerde oğlu Milan'a ve eşi Kuntay Tarık Bey'e sık sık rastlıyoruz.
Yaşantılarından demeçleri takipçileriyle paylaşmayı seven çift, geçtiğimiz gün evlilik yıldönümlerine özel videolu bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma oğulları Milan'ın ''başka anne, baba'' isteği damga vurdu. Fulya Zenginer yaptığı bu paylaşıma, ''Evlilik yıldönümü anısı yaratalım derken evladımız bize nasıl füze atıyor izliyoruz.'' notunu düştü.
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