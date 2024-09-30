Eski Oryantal Tanyeli'den Hastane Odası Paylaşımı: ''Dünya Sahnesinde Her Şey Dev Bir Yalan!''

''Günaydın bu sabahta Bodrum Acbadem hastanesinden herkese selam olsun ..

Hastanede ki güzelliğimi paylaşmak istedim ,insan sabah sabah bu kadar güzel olurmu ?

Olamaz bence 😂

Yüzdeki değil özdeki güzellik kalıcı .

Bu sınanmalarda bana en büyük öğretilerden biri oldu…

Dünya sahnesinde her şey dev bir yalan ,mevkiler ,şan ,şöhret ,güzellik herşey geçici ..

Baki olan ahirin de zahirinde mertebeler yüksek olsun .

Bugün kendimi daha iyi hissediyorum ,ağrılardan ağlamadan uyandım çok şükür ,insan ağlamaktan korkarmı ? İsyana girer diye çoğu zaman ağlamamaya çalıştım..

Bugün duygularım derin kendimi çok iyi hissediyorum,güzel günler çok yakında ,iyi haberler , çok iyi ,iyileşiyorum iyiye gidiyor durum ,Allahın izniyle .İstanbula Altunizade Acıbadem e geçiyorum Minik bir operasyon daha sonra Allah Kerim.

Dualarım ,canım ailem,doktorlarım ,dostlarım canım Tarçınım hepinize Günaydın .

Hepimizi çok seviyorum 💚🩷💜🧡''