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Eski Oryantal Tanyeli'den Hastane Odası Paylaşımı: ''Dünya Sahnesinde Her Şey Dev Bir Yalan!''

Eski Oryantal Tanyeli'den Hastane Odası Paylaşımı: ''Dünya Sahnesinde Her Şey Dev Bir Yalan!''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 18:42

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, son zamanlarda günlerinin çoğunu hastanede geçiyordu. Ünlü isimden bugün hastane odasında bir paylaşım geldi. Tanyeli, manevi dünyasındaki his ve düşüncelerini yaptığı paylaşımın altına açıklama olarak ekledi.

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Ülkemizde oryantal dans deyince akıllara ilk gelen isimlerden biri olan başarılı dansçı Tanyeli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi bir dönemler aldığı kiloların fazlalığıyla gündeme gelmiş ve ardından mide operasyonu geçirmişti belki hatırlarlarsınız.

Ülkemizde oryantal dans deyince akıllara ilk gelen isimlerden biri olan başarılı dansçı Tanyeli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi bir dönemler aldığı kiloların fazlalığıyla gündeme gelmiş ve ardından mide operasyonu geçirmişti belki hatırlarlarsınız.

Yaklaşık olarak dört sene öncesine tekabül eden mide ameliyatı sürecinde ne yazık ki kendisinin pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmış ve bu durum Tanyeli için oldukça zorlu bir tedavi sürecinin de başlangıcı olmuştu. Eski oryantal, tedavisinine yurtdışında başlamış olsa da süreci ülkemizde devam ettirme kararı almıştı.

Yaklaşık olarak dört sene öncesine tekabül eden mide ameliyatı sürecinde ne yazık ki kendisinin pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmış ve bu durum Tanyeli için oldukça zorlu bir tedavi sürecinin de başlangıcı olmuştu. Eski oryantal, tedavisinine yurtdışında başlamış olsa da süreci ülkemizde devam ettirme kararı almıştı.

Kendisi son dönemlerde ruhsal ve manevi yolculuğuna epey önem vermiş durumda. Hatta kendisinin yakın bir dostu olan ve zorlu hastalık sürecinde onu yalnız bırakmayan, manevi desteğini esirgemeyen isimlerden biri de tasavvuf yazarı olan Cemalnur Sargut.

Kendisi son dönemlerde ruhsal ve manevi yolculuğuna epey önem vermiş durumda. Hatta kendisinin yakın bir dostu olan ve zorlu hastalık sürecinde onu yalnız bırakmayan, manevi desteğini esirgemeyen isimlerden biri de tasavvuf yazarı olan Cemalnur Sargut.

Hastalığı ve tedavi süreci devam eden ünlü isim, bugün hastane odasından paylaşım yaptı. ''Hastanedeki güzelliğimi paylaşmak istedim…'' diyerek başladığı açıklamayla içerisinde bulunduğu duygu durumu ve hislerini takipçileriyle paylaştı👇

Hastalığı ve tedavi süreci devam eden ünlü isim, bugün hastane odasından paylaşım yaptı. ''Hastanedeki güzelliğimi paylaşmak istedim…'' diyerek başladığı açıklamayla içerisinde bulunduğu duygu durumu ve hislerini takipçileriyle paylaştı👇

''Günaydın bu sabahta Bodrum Acbadem hastanesinden herkese selam olsun ..

Hastanede ki güzelliğimi paylaşmak istedim ,insan sabah sabah bu kadar güzel olurmu ?

Olamaz bence 😂

Yüzdeki değil özdeki güzellik kalıcı .

Bu sınanmalarda bana en büyük öğretilerden biri oldu…

Dünya sahnesinde her şey dev bir yalan ,mevkiler ,şan ,şöhret ,güzellik herşey geçici ..

Baki olan ahirin de zahirinde mertebeler yüksek olsun .

Bugün kendimi daha iyi hissediyorum ,ağrılardan ağlamadan uyandım çok şükür ,insan ağlamaktan korkarmı ? İsyana girer diye çoğu zaman ağlamamaya çalıştım..

Bugün duygularım derin kendimi çok iyi hissediyorum,güzel günler çok yakında ,iyi haberler , çok iyi ,iyileşiyorum iyiye gidiyor durum ,Allahın izniyle .İstanbula Altunizade Acıbadem e geçiyorum Minik bir operasyon daha sonra Allah Kerim.

Dualarım ,canım ailem,doktorlarım ,dostlarım canım Tarçınım hepinize Günaydın .

Hepimizi çok seviyorum 💚🩷💜🧡''

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