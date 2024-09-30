Eski Oryantal Tanyeli'den Hastane Odası Paylaşımı: ''Dünya Sahnesinde Her Şey Dev Bir Yalan!''
Eski Oryantal Tanyeli'den Hastane Odası Paylaşımı: ''Dünya Sahnesinde Her Şey Dev Bir Yalan!''
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Ülkemizde oryantal dans deyince akıllara ilk gelen isimlerden biri olan başarılı dansçı Tanyeli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi bir dönemler aldığı kiloların fazlalığıyla gündeme gelmiş ve ardından mide operasyonu geçirmişti belki hatırlarlarsınız.
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Yaklaşık olarak dört sene öncesine tekabül eden mide ameliyatı sürecinde ne yazık ki kendisinin pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmış ve bu durum Tanyeli için oldukça zorlu bir tedavi sürecinin de başlangıcı olmuştu. Eski oryantal, tedavisinine yurtdışında başlamış olsa da süreci ülkemizde devam ettirme kararı almıştı.
Kendisi son dönemlerde ruhsal ve manevi yolculuğuna epey önem vermiş durumda. Hatta kendisinin yakın bir dostu olan ve zorlu hastalık sürecinde onu yalnız bırakmayan, manevi desteğini esirgemeyen isimlerden biri de tasavvuf yazarı olan Cemalnur Sargut.
Hastalığı ve tedavi süreci devam eden ünlü isim, bugün hastane odasından paylaşım yaptı. ''Hastanedeki güzelliğimi paylaşmak istedim…'' diyerek başladığı açıklamayla içerisinde bulunduğu duygu durumu ve hislerini takipçileriyle paylaştı👇
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