Zor Bir Hastalık Sürecinden Geçen Oryantal Tanyeli'ye Dostu Işın Karaca'dan Moral Dansı
Zor Bir Hastalık Sürecinden Geçen Oryantal Tanyeli'ye Dostu Işın Karaca'dan Moral Dansı
Uzun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden eski oryantal Tanyeli'nin zorlu hastalık sürecinde dostları yanında oldu. Ünlü şarkıcı Işın Karaca, eski oryantalden öğrendiklerini sergileyerek ona moral kaynağı oldu.
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Televizyon ekranlarına çıktığında herkesi kendine odaklamayı başaran ve dansıyla bir dönemler herkesin başını döndüren oryantal Tanyeli'yi illaki tanıyorsunuzdur.
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Başarılı oryantal, bir dönem fazla kilolarından kurtulmak için bir operasyon geçirmiş ardından da pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Oldukça uzun süredir bu hastalıkla mücadele eden Tanyeli, tedavi için bir dönem yurtdışına gitmiş olsa da şimdilerde iyileşme süreci için tedavisine ülkemizde devam ediyor.
Tanyeli'yi bu zorlu süreçte sevdikleri yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Tanyeli'yi evinde ziyaret ederek ona moral olabilmek adına dans etti. Karaca, ''Tanyeli'den el aldım'' diyerek sevilen oryantale dansının yanı sıra sözleriyle de jestte bulunmuş oldu.
İşte o anlar👇
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