Rihanna Kendi Markasının İç Giyimi İçin Kamera Karşına Geçti: Cesur Pozlarıyla Kendine Hayran Bıraktı
Rihanna Kendi Markasının İç Giyimi İçin Kamera Karşına Geçti: Cesur Pozlarıyla Kendine Hayran Bıraktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kendi markası Fenty'nin yeni iç çamaşırı kreasyonunun tanıtım çekimi için kameralar karşısına geçti. Ünlü isim cesur pozlarıyla takipçilerini etkilemeyi başardı.
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Zamansız şarkıları ve ikonik duruşuyla dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'yı birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Ünlü isim, şarkıcılığının yanı sıra bir süredir kendini markası olan 'Fenty'nin gelişip dönüşmesine kendini adamış durumda.
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Sosyal medya hesabını da ağırlıklı olarak markasının tanıtımını yapma amacıyla kullanan dünyaca ünlü güzel, dün yepyeni bir paylaşımla Fenty'nin yeni iç çamaşırı kreasyonunu tanıttı.
SavagexFenty için tasarlanan ve Lavish Lace adını verdiği bu koleksiyon için kamera karşısına geçen Rihanna'nın pozları ise ağızları açık bırakacak cinstendi. Riri'nin özgüvenli duruşunun yanında fiziğinin düzgünlüğü de dikkat çeken detaylar arasındaydı.👇
Gelin Rihanna'nın yeni pozlarına birlikte bakalım👇
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