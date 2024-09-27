Neslihan Atagül Times Meydanında: Nasdaq Kulesi'nde Başlatılan ''I am'' Kampanyasına Katılan Tek Türk Oldu!
Neslihan Atagül Times Meydanında: Nasdaq Kulesi'nde Başlatılan ''I am'' Kampanyasına Katılan Tek Türk Oldu!
Şimdilerde ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Neslihan Atagül, dizi ve film sektörlerindeki kadın dayanışmasının öneminin altını çizen ''I am'' ''(Ben'') isimli dünya çapınca oldukça önem atfedilen bir kampanyaya katıldı. Güzel oyuncu, kampanyaya desteğini gösteren tek Türk oldu.
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Doğal güzelliği ve boncuk boncuk bakan gözleriyle bizleri her defasında büyülemeyi başaran Neslihan Atagül'ü mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi bir dönemler rol aldığı 'Sefirin Kızı' ve 'Kara Sevda' gibi dizilerle adından sıkça bahsettirmişti.
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Güzel oyuncu, kendi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlilikleri süresince haklarında birçok iddia ortaya atılan çift, tüm kulis dedikodularına kulaklarını tıkamış ve evliliklerini sürdürmeye devam etmişti.
Hatta geçtiğimiz aylarda Atagül'ün hamile olduğunu; geçtiğimiz günlerde ise Atagül ve Doğulu ikilisinin bir erkek çocuk beklediğini öğrenmiştik.
Gelgelelim, ünlü oyuncu Neslihan Atagül, bu sefer evlilik hayatı ve özel yaşantısıyla değil duyarlılık esasına dayalı dünyaca ünlü bir kampanyada yer alan tek Türk olmasıyla adından bahsettirdi.
Atagül, 23 Eylül'deTimes Meydanı'ndaki Nastaq Kulesi'nde başlatılan ''I AM'' (''BEN'') kampanyasının bir parçası oldu. Bu kampanyanın amacı ise kadınların yaratıcı sektörlerdeki haklarına dikkat çekmek ve erkeklerle eşit fırsatlara ulaşmalarını sağlamak.
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