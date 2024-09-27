Neslihan Atagül Times Meydanında: Nasdaq Kulesi'nde Başlatılan ''I am'' Kampanyasına Katılan Tek Türk Oldu!

Şimdilerde ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Neslihan Atagül, dizi ve film sektörlerindeki kadın dayanışmasının öneminin altını çizen ''I am'' ''(Ben'') isimli dünya çapınca oldukça önem atfedilen bir kampanyaya katıldı. Güzel oyuncu, kampanyaya desteğini gösteren tek Türk oldu.