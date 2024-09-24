Ayla Çelik Sözlerini Yazdığı ''Türkan'' Şarkısını Demet Akalın'dan Önce Kime Teklif Ettiğini İlk Kez Açıkladı
Ayla Çelik Sözlerini Yazdığı ''Türkan'' Şarkısını Demet Akalın'dan Önce Kime Teklif Ettiğini İlk Kez Açıkladı
Önemli bir söz yazarı ve şarkıcı olan Ayla Çelik'in sözlerini yazdığı 'Türkan' isimli şarkıyı yıllar önce Demet Akalın seslendirmiş ve şarkı çok beğenilmişti. Yıllar sonra Ayla Çelik, şarkıyı aslında, Demet Akalın'dan önce, bir başka ünlü ismin okumasını çok istediğini Ceyda Düvenci'nin programında itiraf etti.
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Ayla Çelik, adını magazin dünyasında sık sık duyamasak da müzik dünyasında epey duyduğumuz bir isim. Şarkıcılığın yanı sıra söz yazarı da olan Çelik, Berkay'ın bir dönemler çok popüler olan 'İzmirli' ve Bengü'nün 'Kuzum' şarkısı gibi daha pek çok şarkının sözlerinin de yazarı aynı zamanda.
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Kendisi Beyazıt Öztürk ile 'Bağdat' ismini verdiği şarkısında düet yapmış ve 2016 yılında bu şarkı 43.Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde ''Yılın Şarkısı'' ödülünü kazanmıştı.
2012 yılında Demet Akalın, sözlerini Ayla Çelik'in yazdığı ''Türkan'' isimli şarkıyla oldukça iyi bir çıkış elde etmiş ve müzik listelerinde en üst sıralara adını yazdırmayı başarmıştı illaki hatırlıyorsunuzdur.
Çelik'ten bu şarkı hakkında bir itiraf ise yıllar sonra geldi. Ceyda Düvenci'nin programına katılan başarılı isim, bu şarkıyı aslında başka bir ünlü isme teklif ettiğini ve onun söylemesini çok istediğini belirtirken, o ismin ise şarkıyı kabul etmediğini söyledi.
Şarkı teklifinin gittiği o isim ise şimdilerde Kızıl Goncalar isimli dizideki başarılı performansıyla adından söz ettiren oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'den başkası değildi!
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Ayla Çelik'in 'Türkan' açıklamasının tamamı için👇
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