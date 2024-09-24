Ayla Çelik Sözlerini Yazdığı ''Türkan'' Şarkısını Demet Akalın'dan Önce Kime Teklif Ettiğini İlk Kez Açıkladı

Önemli bir söz yazarı ve şarkıcı olan Ayla Çelik'in sözlerini yazdığı 'Türkan' isimli şarkıyı yıllar önce Demet Akalın seslendirmiş ve şarkı çok beğenilmişti. Yıllar sonra Ayla Çelik, şarkıyı aslında, Demet Akalın'dan önce, bir başka ünlü ismin okumasını çok istediğini Ceyda Düvenci'nin programında itiraf etti.