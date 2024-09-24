Eski Türkiye Güzeli Tuğba Altıntop, Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Hakkında İddialı Yorumlarda Bulundu
Eski Türkiye Güzeli Tuğba Altıntop, Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Hakkında İddialı Yorumlarda Bulundu
Eski Türkiye güzeli ve sunucu Tuğba Altıntop, Magazin Burada muhabirlerine konuştu. Altıntop'un Miss Turkey 2024 güzeli seçilen İdil Bilgen hakkındaki yorumları ise oldukça iddialı ve dikkat çekiciydi.
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Rafet El Roman'ın eski eşi olan Tuğba Altıntop, 1996 yılında gerçekleştirilen Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştu hatırlarsanız.
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Bu yıl gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasında birinci olan isim ise İdil Bilgen oldu. Ardından, Bilgen'in birinciliği ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok kişiden sosyal medyada tepki topladı biliyorsunuzdur.
Demet Akalın da bu isimlerden biriydi👇
Magazin Burada muhabirleri geçtiğimiz akşam İdil'in birinciliği hakkındaki yorumlarını öğrenmek adına eski güzel Tuğba Altıntop'a mikrofon uzattı. Altıntop: ''Miss Turkey güzellik yarışmasıdır ve altını doldurmak gerekiyor. Yoksa elinizi sallasanız ellisi, şaka yapmıyorum. Türkiye güzeller cenneti.'' ifadelerini kullandı. Altıntop son olarak ''Rakipleri dişli'' demeyi de ihmal etmedi.
İzlemek isteyenleri şöyle alalım👇
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