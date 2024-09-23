Gülşen ve Murat Boz Sevilen Düetleri ''İltimas''ı Sahnede İlk Kez Birlikte Söyledi!
Gülşen ve Murat Boz Sevilen Düetleri ''İltimas''ı Sahnede İlk Kez Birlikte Söyledi!
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Her söylediği söz bir olay; her giydiği kıyafet başka bir olay yaratan ünlü şarkıcı Gülşen'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcının kendisine çizdiği duruşu yazdığı ve söylediği her şarkıda hissetmek mümkün. Bu yüzdendir ki kendisi Türk pop müziğine birçok hit'i kazandırmış ve şarkılarıyla 90'lı yılardan beri kulaklarımızın pasını silmeyi başarmıştır.
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Murat Boz ise '' Nanana aşkı bulamam ben'' diyerek hayatımıza girmişti hatırlarsanız. Şimdilerde ise kendisi ülkemizin en çok tanınan pop şarkıcılarından birisi.
Gülşen ve Murat Boz ikilisi pop müziğinin belki de en çok yükseldiği dönem olan 2010'lu yılların başında imza bir düete imza atmışlardı. ''İltimas'' ismini verdikleri düetlerini 2014 yılında yayınlamışlar ve bu ortak yapımla müzik listelerini altüst etmeyi başarmışlardı.
Geçtiğimiz akşam Gülşen, Murat Boz'un İzmir konserinde sahnesine konuk oldu. İkili on yılın ardından, ''İltimas'' şarkısını ilk kez sahnede birlikte seslendirdi.
Düet kameralara bu şekilde yansıdı👇
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