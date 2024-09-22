Fenomen Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen İkinci Nişanlarını İstanbul'da Yaptı, Nişana Kayınvalide Damga Vurdu!
Fenomen Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen İkinci Nişanlarını İstanbul'da Yaptı, Nişana Kayınvalide Damga Vurdu!
Titizliği ve neşeli halleriyle tanınan sunucu Kadir Ezildi ve nişanlısı Gamze Türkmen İstanbul'da ikinci bir nişan töreni gerçekleştirdi.
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Güler yüzü ve sempatik tavırlarıyla tanıdığımız fenomen ve aynı zamanda sunucu Kadir Ezildi'nin ismini son dönemlerde mutlaka duymuşsunuzdur. Kendisi şimdilerde ''En Hamarat Benim'' isimli televizyon programının sunuculuğunu yapıyor.
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Kendisi bir süre önce Erzurum'da gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı belki hatırlarsanız. Hatta nişanı için gerçekleştirdiği organizasyonları aşama aşama sosyal medyasından paylaşmış ve bu yüzden 'görgüsüzlük' eleştirilerine de maruz kalmıştı.
Sevilen fenomen bugün muradına erdi ve nişanı için ikinci töreni İstanbul'da gerçekleştirdi. Ezildi ve Türkmen'in salona giriş anları ise gündem oldu.
İşte o anlar👇
Ezildi'nin annesinin gelin hanıma taktığı kolye setleri ise görenlerin oldukça dikkatini çekti.
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'Eli bol' takımı merasimini merak edenleri şöyle alalım👇
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