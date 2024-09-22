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Tektaşıyla Göz Kamaştırdı: Güzel Oyuncu Rabia Soytürk Sevgilisi Samet Vuruşan'dan Evlilik Teklifi Aldı!

Tektaşıyla Göz Kamaştırdı: Güzel Oyuncu Rabia Soytürk Sevgilisi Samet Vuruşan'dan Evlilik Teklifi Aldı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 19:36

Güzel oyuncu Rabia Soyürk, mimar sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi aldı. Sotürk'ün tektaşıyla verdiği mutluluk pozlarını arkadaşları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Ceylan gözlü güzelimiz Rabia Soytürk'ü şimdilerde yeni başlayan dizisi 'Kör Nokta' da izliyoruz. Soytürk, gerek oyunculuğu gerekse de güzelliğiyle kısa sürede kendi hayran kitlesini oluşturmayı başarabilmiş ünlülerimizden.

Ceylan gözlü güzelimiz Rabia Soytürk'ü şimdilerde yeni başlayan dizisi 'Kör Nokta' da izliyoruz. Soytürk, gerek oyunculuğu gerekse de güzelliğiyle kısa sürede kendi hayran kitlesini oluşturmayı başarabilmiş ünlülerimizden.

Kendisi bir süredir Mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan ile birliktelik yaşıyordu. Birbirlerine oldukça yakıştırılan çiftin ne zaman evlenecekleri ise merak konusuydu.

Kendisi bir süredir Mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan ile birliktelik yaşıyordu. Birbirlerine oldukça yakıştırılan çiftin ne zaman evlenecekleri ise merak konusuydu.

Rabia Soytürk, geçtiğimiz akşam bir arkadaşını ziyaret etti. Ünlü oyuncu, aldığı evlilik teklifini arkadaşlarına sürpriz bir ziyaretle açıklamayı tercih ederek evliliğin pek yakında olduğunu herkese ilan etmiş oldu. İşte o anlar👇

Rabia Soytürk, geçtiğimiz akşam bir arkadaşını ziyaret etti. Ünlü oyuncu, aldığı evlilik teklifini arkadaşlarına sürpriz bir ziyaretle açıklamayı tercih ederek evliliğin pek yakında olduğunu herkese ilan etmiş oldu. İşte o anlar👇

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