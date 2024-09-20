Yine Yüzünü Göremedik: Gigi Hadid'in 4 yaşına Basan Kızı Khai'nin Ne kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız!
Yine Yüzünü Göremedik: Gigi Hadid'in 4 yaşına Basan Kızı Khai'nin Ne kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız!
Dünyaca ünlü isim Gigi Hadid, Zayn Malik ile birlikteliğinden olan kızları Khai'nin dördüncü yaşına basmasının ardından annelik damarları kabaran model, sosyal medyasından kızına özel gönderileri ardı ardına paylaştı.
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Dünyaca ünlü güzel model Gigi Hadid'i tanımayanınız yoktur. Kendisi 2016 yılında ünlü şarkıcı Zayn Malik'in 'Pillowtalk' isimli şarkısının video klibinde oynamış ardından ikili yakınlaşmaya başlamıştı.
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Malik ve Hadid ikilisi o yıllarda dolu dizgin bir aşk yaşamaya başlamış ve magazin dünyasını kendilerine hayran bırakmışlardı.
Dünyaca ünlü çiftimizden 2020 yılında ''bebek bekliyoruz!'' haberi gelmiş ardından eylül ayında Khai ismindeki kızlarını kucaklarına almışlardı. Fakat ne yazık ki çiftin aile saadeti çok uzun sürmedi. Zayn Malik ve Gigi Hadid 2021 yılında yollarını ayırdı.
Gigi Hadid, sosyal medya hesabından bugün kızının doğum gününü kutladığı paylaşımlar yaptı. Khai'nin dört yaşına basıyor oluşu ''zaman ne kadar da hızlı geçiyor.'' dedirtti.👇
Fakat maalesef pamuk kızın yüzünü, Gigi'nin bu paylaşımlarında da göremedik... Bu gidişle Khai 18'ine basınca ancak yüzünü görebileceğiz gibi duruyor.
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Hadid'in paylaştığı diğer görseller ise bu şekilde👇 Gigi, kızına oldukça eğlenceli bir doğum günü haftası yaşatmış gibi duruyor.
Son olarak, Gigi Hadid'in ''annesinin meleği'' paylaşımını merak edenleri de şöyle alalım👇
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