Sahnede Yüzüne Gözlük Fırlatılan Rapçi Emirhan Çakal'dan ''Ben Artık Büyüdüm'' İması

Rapçi Emirhan Çakal'a konseri esnasında bir dinleyicisi gözlük fırlattı. Çakal, o anları sakinlikle karşıladı, eski bir konserine göndermede bulundu. Kaan Ölker, bu iki konsere ait görüntüleri ardı ardına sosyal medyadan paylaşarak, iki Çakal arasında kendince karşılaştırma yaptı.