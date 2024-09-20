Sahnede Yüzüne Gözlük Fırlatılan Rapçi Emirhan Çakal'dan ''Ben Artık Büyüdüm'' İması
Sahnede Yüzüne Gözlük Fırlatılan Rapçi Emirhan Çakal'dan ''Ben Artık Büyüdüm'' İması
Rapçi Emirhan Çakal'a konseri esnasında bir dinleyicisi gözlük fırlattı. Çakal, o anları sakinlikle karşıladı, eski bir konserine göndermede bulundu. Kaan Ölker, bu iki konsere ait görüntüleri ardı ardına sosyal medyadan paylaşarak, iki Çakal arasında kendince karşılaştırma yaptı.
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Son zamanların gözde rapçilerinden biri olan Emirhan Çakal'ın adını belki duymuşsunuzdur. Kendisi 'Lütfen' ve 'Aşk Olsun' gibi şarkılarıyla oldukça iyi bir çıkış yakalamıştı.
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Bunun yanı sıra Çakal, Saygı1 isimli yapımda Ceza'nın 'Yerli Plaka' parçasını yeniden düzenleyip seslendirmiş ve dinleyenler tarafından rapçinin bu yorumu epey beğenilmişti.
23 yaşındaki rapçi, bir dönem ünlü Influencer Danla Bilic ile aşk yaşamış ve ikili yaşadıkları aşkla herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Çiftin birlikteliği pek de uzun sürmeden sonlanmıştı.
Yaşadığı aşk ilişkileri mi yoksa hayat meşgalesi mi bilmiyoruz, bu dönemlerde Çakal büyümeye ve olgunlaşmaya başlamıştı. Çakalın 'yeni bir ben' imajı ise sosyal medya üzerinden bile kendini belli etmeyi başarmıştı.
Geçtiğimiz gün bir konseri esnasında Çakal'a gözlük fırlatıldı. Ünlü rapçi, bu duruma bir anlık şaşırsa da oldukça sakin bir tepki vererek konserine kaldığı yerden devam etti.👇
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Kaan Ölker (Pop Bizde) ise sosyal medyasından Çakal'a ait üç yıl öncki bu videoyu paylaşarak, sevilen rapçinin olgunlaşma serüvenine dikkat çekti.👇
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OFF ASLA İNANDIRICI GELMİYO ŞU FIRLATMALAR. ÇOĞU KENDİ YAPTIRIYOR HABER OLMAK İÇİN SIRF! BİRİ DE GÜL VERMİŞTİ AYYY GÜLÜ DE HEMEN HAZIRMIŞ NE HİKMETSE!!!!!
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