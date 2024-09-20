Hop İsmail Abi, Duy Bunları! Serkan Keskin'in Düğününe Katılan Ali Atay'dan Nikah Şahitlerine İmalı Sözler
Hop İsmail Abi, Duy Bunları! Serkan Keskin'in Düğününe Katılan Ali Atay'dan Nikah Şahitlerine İmalı Sözler
19 Eylül'de gerçekleşen bir düğünle dünyaevine giren Serkan Keskin ve Meriç Aral çiftinin düğününe eşi Hazal Kaya ile birlikte katılan Ali Atay, düğün öncesi ''birilerine taş atarcasına'' verdiği imalı röportajla oldukça şaşırttı. Leyla ve Mecnun dizisinden bu yana, yıllara dayanan dostlukları olan Serkan Keskin ve Ali Atay'ın arasında bu durum bir gerginlik yaratacak mı, hep birlikte göreceğiz.
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Haydi gelin, biraz geçmişe gidelim. 2011 yılında televizyon ekranlarında gördüğümüz, her hafta yeni bölümünü beklediğimiz Leyla ile Mecnun dizisini illaki hatırlıyorsunuzdur.
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Dizide Ali Atay, Mecnun karakterine hayat verirken; Serkan Keskin ise İsmail Abi'yi canlandırıyordu. Dizinin bitmesi ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen iki başarılı oyuncunun dostluğu sarsılmadan bu günlere kadar devam etti.
Bu arada Ali Atay tabiri caizse gerçek hayattaki 'Leyla'sı Hazal Kaya'yı buldu ve ikili dolu dizgin yaşadıkları aşklarını 2019 yılında evlilikle taçlandırdı.
Gelelim günümüze. İlişkileri uzun yıllardır süren diğer bir oyuncu çiftimiz Meriç Aral ve Serkan Keskin ise dün akşam gerçekleşen bir törenle bir ömür boyu mutluluğa evet dedi.
Yakın dostu Ali Atay, Serkan Keskin'i en mutlu gününde tabii ki de yalnız bırakmadı. Düğüne eşi Hazal Kaya ile birlikte katıldı. Düğün sonunda Atay ve Keskin, Leyla ile Mecnun dönemlerinde birlikte çalıp söyledikleri 'Yokluğunda' isimli şarkıyı bile seslendirdiler. Sahnede ikiliye eşleri de eşlik etti.
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Fakat gelin görün ki bu güzel düğünde Ali Atay, nikah şahidi olmadı. Bu durum üzerine Atay ile röportaj yapan İkinci Sayfa muhabirlerine Atay'ın cevabı ''Tuhaf tuhaf insanlar nikah şahidi oluyor. İyi ki olmadık. Bence başka bir şey o, büyük bir sorumluluk.'' olunca, başarılı oyuncunun bu sözlerle kime taş attığı da merak konusu oldu.
Aral ve Keskin'in düğününde nikah şahidi olarak orada bulunan isimlerden birisi ünlü oyuncu Birkan Sokullu'ydu! Bu durum hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Ali Atay, Birkan Sokullu'ya gönderme yapmış olabilir mi? Haydi, yorumlarda tartışalım!
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