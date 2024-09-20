Hop İsmail Abi, Duy Bunları! Serkan Keskin'in Düğününe Katılan Ali Atay'dan Nikah Şahitlerine İmalı Sözler

19 Eylül'de gerçekleşen bir düğünle dünyaevine giren Serkan Keskin ve Meriç Aral çiftinin düğününe eşi Hazal Kaya ile birlikte katılan Ali Atay, düğün öncesi ''birilerine taş atarcasına'' verdiği imalı röportajla oldukça şaşırttı. Leyla ve Mecnun dizisinden bu yana, yıllara dayanan dostlukları olan Serkan Keskin ve Ali Atay'ın arasında bu durum bir gerginlik yaratacak mı, hep birlikte göreceğiz.