''Çito Mito'' Deyip Geçmiş mi? Ece Seçkin, "Bizcochito" Performansı ile Sosyal Medyada Dikkat Çekti

Son günlerde başarılı ve oldukça enerjik sahne performanslarıyla gündem olan Ece Seçkin, sahnede yeni bir deneyime imza attı. Günümüzde epey ses getirmiş bir şarkı olan 'Bizcochito'yu kendi sahnesinde playback'siz seslendirdi. Bunun üzerine güzel şarkıcı, sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi.