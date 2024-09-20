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''Çito Mito'' Deyip Geçmiş mi? Ece Seçkin, "Bizcochito" Performansı ile Sosyal Medyada Dikkat Çekti

''Çito Mito'' Deyip Geçmiş mi? Ece Seçkin, "Bizcochito" Performansı ile Sosyal Medyada Dikkat Çekti

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 10:06

Son günlerde başarılı ve oldukça enerjik sahne performanslarıyla gündem olan Ece Seçkin, sahnede yeni bir deneyime imza attı. Günümüzde epey ses getirmiş bir şarkı olan 'Bizcochito'yu kendi sahnesinde playback'siz seslendirdi. Bunun üzerine güzel şarkıcı, sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi.

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Şimdilerde ''iyi ki ben söylemişim'' dediği yeni şarkısı ''Lambalar''ın sevincini yaşayan şarkıcı Ece Seçkin'i tanımayanınız yoktur. Güzel şarkıcı, eğlenceli sahne şovları ve birbirinden renkli şarkılarıyla sık sık gündeme gelen bir isim.

Şimdilerde ''iyi ki ben söylemişim'' dediği yeni şarkısı ''Lambalar''ın sevincini yaşayan şarkıcı Ece Seçkin'i tanımayanınız yoktur. Güzel şarkıcı, eğlenceli sahne şovları ve birbirinden renkli şarkılarıyla sık sık gündeme gelen bir isim.

Kendisi 2021 yılında Çağrı Terlemez ile hayatını birleştirmişti hatırlarsanız. Bu yıl bebek bekleyen Terlemez ve Seçkin çiftinden geçtiğimiz ay üzen haber gelmiş ve çift ne yazık ki bebeklerini kaybetmişti.

Kendisi 2021 yılında Çağrı Terlemez ile hayatını birleştirmişti hatırlarsanız. Bu yıl bebek bekleyen Terlemez ve Seçkin çiftinden geçtiğimiz ay üzen haber gelmiş ve çift ne yazık ki bebeklerini kaybetmişti.

Yaşanan bu üzücü olayın ardından bir küslük son bulmuş ve eski dostu Hadise'nin sosyal medyasından Ece Seçkin'e destek olduğu 'kadın dayanışması' paylaşımının ardından ikilinin arasındaki buzların erimesi geçtiğimiz ayın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yaşanan bu üzücü olayın ardından bir küslük son bulmuş ve eski dostu Hadise'nin sosyal medyasından Ece Seçkin'e destek olduğu 'kadın dayanışması' paylaşımının ardından ikilinin arasındaki buzların erimesi geçtiğimiz ayın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Detayları merak edenleri şöyle alalım👇

Başarılı şarkıcı, şu günlerde ise enerjik sahne şovlarıyla izleyenlerini oldukça etkiliyor. Seçkin geçtiğimiz gün, "Bizcochito" isimli yabancı bir şarkıyı seslendirerek iddialı bir şova imza attı. Şarkıyı bir kez olsun teklemeden söylemesi beğeniyle karşılanırken; ''acaba sözleri kafasından mı salladı?'' soruları sosyal medyada yankılanmaya başladı.

Başarılı şarkıcı, şu günlerde ise enerjik sahne şovlarıyla izleyenlerini oldukça etkiliyor. Seçkin geçtiğimiz gün, "Bizcochito" isimli yabancı bir şarkıyı seslendirerek iddialı bir şova imza attı. Şarkıyı bir kez olsun teklemeden söylemesi beğeniyle karşılanırken; ''acaba sözleri kafasından mı salladı?'' soruları sosyal medyada yankılanmaya başladı.

Sosyal medyada epey ses getiren performansı merak edip izlemek isteyenler için buraya bırakalım👇

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Ece Seçkin'in Bizcochito performansına gelen eleştirel yorumlar ise bu şekildeydi👇

Ece Seçkin'in Bizcochito performansına gelen eleştirel yorumlar ise bu şekildeydi👇
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Seçkin'e gelen destek yorumlarından birkaçı ise bu şekildeydi👇

Seçkin'e gelen destek yorumlarından birkaçı ise bu şekildeydi👇
twitter.com
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