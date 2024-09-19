Şakadır İnşallah: Kendall Jenner'a Taş Atıp Sapsarı Saçlarla Poz Veren Merve Boluğur Şok Geçirtti!
Şakadır İnşallah: Kendall Jenner'a Taş Atıp Sapsarı Saçlarla Poz Veren Merve Boluğur Şok Geçirtti!
Siyah saçlarına gönlümüzü bağladığımız Merve Boluğur, sosyal medya hesabından sapsarı saçlarla bir poz paylaştı! Yakın zamanda saçlarını sarıya boyatan dünyaca ünlü model Kendall Jenner'a laf atan Boluğur, takipçilerine küçük çaplı bir kalp krizi geçirtti!
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Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül rolüyle hayatımıza giren o zamandan beri de çıkmayan Merve Boluğur, uzun bir süredir herhangi bir televizyon veya sinema projesinde yer almasa da hemen hemen her hafta gündem oluyor.
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Sürekli değiştirdiği imajı, enteresan açıklamaları ve pozlarıyla tüm gözleri üzerine toplayan Boluğur, sosyal medyayı fazlasıyla aktif kullanıyor.
Senelerdir de kendisinin simsiyah saçlarına ve kırmızı rujuna ayrı bir hayranlık besleniyor biliyorsunuz. Kısa ya da uzun fark etmez, bembeyaz tenine çok yakışan siyah saçları ve dudağından hiç eksik etmediği kırmızısı artık kendisiyle özdeşlemiş durumda.
Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla bazen takipçilerini trolleyen Boluğur, bu sefer saçlarını sarıya boyatan Kendall Jenner'a attığı taş ve "inşallah şakadır" dedirten radikal değişimiyle gündemde!
Bir fotoğraftaki her detayı değiştirebildiğiniz uygulamalar şu sıralar pek popüler... Merve Boluğur'un pozu da bu uygulamardan birinin elinden geçmiş bir poz mu bilemiyoruz fakat kendisi "Kendall bak işine canım:)sarı benim rengim🤒" notuyla sanki saçlarını boyatmış gibi bir imaj yarattı geçtiğimiz saatlerde.
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Sosyal medya kullanıcıları da yerinde duramadı tabii ki! Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!
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